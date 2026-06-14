Eine starke Saison könnte nun mit dem direkten Einzug ins Play-off einen ersten Höhepunkt finden. Die Carinthian Lions müssen zum Abschluss des Grunddurchgangs in der zweiten heimischen Football-Liga (1. Division) zu Hause gegen die Wels Huskies ran. Vom zweiten bis zum vierten Endrang ist für die Klagenfurter noch alles möglich. Für einen Platz hinter Grunddurchgangssieger Styrian Bears ist ein Sieg gegen die Oberösterreicher vonnöten. Gleichzeitig muss die Truppe von Trainer Max Puchstein auf Schützenhilfe der Vienna Vikings gegen die Mödling Rangers hoffen. Nur der zweite Platz garantiert in diesem Modus den Einzug in die Play-offs und damit ins Halbfinale. Die Ränge drei bis sechs spielen sich dann die verbliebenen Plätze unter den besten vier aus. Trotz der bisher tollen Bilanz von fünf Siegen bei zwei Niederlagen ist man bei den Lions mit der Saison nur bedingt zufrieden. „Wir hatten am Anfang Schwierigkeiten mit der Offense, haben im Aufbau zu viel liegen gelassen, sind aber mit Fortdauer immer besser reingekommen und haben endgültig zu unserem Spiel gefunden. Erklärtes Ziel war das Play-off. Dafür sind wir auf einem guten Weg, aber zufrieden wollen wir uns nicht geben, denn es ist immer Luft nach oben“, so Cosmo Anders, der aus Zeitgründen seine Co-Trainer-Tätigkeit zurückgelegt hat und nun als Teammanager fungiert.

Aufstieg möglich aber unrealistisch

Mit einem hypothetischen Finaleinzug wären die Lions sogar berechtigt, in die höchste Spielklasse, die AVL, aufzusteigen. Anders will in dieser Hinsicht aber nichts überstürzen: „Das Leistungsgefälle ist noch einmal riesig. Es ist dann auch eine Frage des Geldes. Deswegen planen wir lieber langfristig, forcieren den Nachwuchs und versuchen dann vielleicht in fünf Jahren, uns in der ersten Liga zu etablieren. Wichtiger ist für uns aber, dass ein Fundament steht, auf dem man aufbauen kann, und das lässt sich ohne Jugend nicht errichten.“ Erster Schritt war bereits zu Beginn der Saison der Wechsel der Heimstätte vom Annabichler ASV-Platz auf die Sportanlage Fischl. „Es ist einfach für die Zuschauer viel besser. Die Tribünen sind gestaffelt, jetzt sehen die Fans endlich etwas.“ Sportlich erwartet Anders gegen die Welser ein enges Spiel. „Wir müssen die Eigenfehler auf ein Minimum reduzieren und sehr diszipliniert auftreten. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen, aber ich bin zuversichtlich. Die Mannschaft ist gut in Form, hat einen starken Spirit.“ Ein direkter Play-off-Einzug als Tabellenzweiter wäre auch gegenüber der Vorsaison ein großer Erfolg, als man denkbar knapp im Wildcard-Match ums Halbfinale scheiterte.