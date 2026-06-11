Es gibt Menschen, die träumen davon, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Chiara Marita Szolderits zählt nicht dazu. Dass sie es könnte, bewies die Kärntnerin vor einem Jahr, als sie nach 9 Stunden, 32 Minuten und 37 Sekunden als schnellste Frau die Ziellinie des Ironman Austria in Klagenfurt überquerte.

Und auch wenn es die Stoppuhr anders sieht, am Papier ist Szolderits kein Profi. Sie arbeitet als Projektmanagerin im Klagenfurter IT-Unternehmen Anexia, steckt trotzdem bis zu 20 Stunden in der Woche ins Training. Das hat sich, trotz vieler Möglichkeiten, auch in den vergangenen zwölf Monaten nicht geändert. „Die Phase nach dem Sieg war turbulent. Ich bekam Anfragen von Trainern, die mich coachen möchten, habe aber alle abgewimmelt“, erzählt die 27-Jährige. Auf die Jagd nach Sponsoren verzichtete sie ebenfalls – das würde nur die Zahl der Rennen und die Erwartungen erhöhen. „Der Sport ist meine Leidenschaft, aber ich bin froh, auch beruflich gefordert zu sein. Mein Job bietet mir laufend neue geistige Herausforderungen und Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln.“

In den Bergen fühlt sich die 27-Jährige wohl © Kk/privat

„Für die Absage muss ich mich so oft rechtfertigen“

Seit ihrem Sieg bestritt Szolderits kein weiteres Rennen, sie besitzt weiterhin kein Zeitfahrrad und lehnte bereits zum vierten Mal die Teilnahme an der legendären Ironman-WM auf Hawaii ab. „Dafür muss ich mich so oft rechtfertigen. Aber die WM hat für mich keinen Reiz und um diese Summe kann ich zig schönere Radurlaube machen“, sagt die Wernbergerin, die für ihren Erfolg zwar mit vielen Glückwünschen und Schulterklopfern, aber mit wenig Geld belohnt wurde.

Während der siegreiche Mann, Finn Grosse-Freese, 7500 Euro reicher nach Hause fuhr, gab es für Szolderits aufgrund des fehlenden Profifelds bei den Frauen kein Preisgeld. Vom Verband erhielt sie für den Staatsmeistertitel wenigstens 350 Euro – fast die Hälfte der Startgebühr. „Der Betrag hat mich ein wenig schockiert für einen Staatsmeistertitel“, ärgert sich die gebürtige Friesacherin noch heute. Von der daraus resultierenden Aufnahme in den Langdistanzkader habe sie weder von konkreten Vorteilen noch von einer nennenswerten Unterstützung profitiert.

Sport als Ausgleich

Doch Szolderits betreibt den Sport ohnehin nicht des Geldes wegen. Das stundenlange Quälen im Wasser, am Rad und auf der Laufstrecke ist der Ausgleich zum Bürojob, für den sie keinen durchgetakteten Trainingsplan benötigt. Während gleich schnelle Athletinnen jede Trainingsminute Monate vorausplanen, jedes Gramm Essen wiegen und um jedes Watt am Rad tüfteln, macht die Kärntnerin alles nach Gefühl. „Viele gehen zu verkopft an die Sache ran“, ist sie überzeugt. Das beobachtet sie vor allem bei Neueinsteigern, die Unsummen in schnelle Räder und Carbon-Laufschuhe stecken. „Das sind Dinge, die man nicht braucht, wenn man nicht auf einem gewissen Level ist.“

Deshalb packt Szolderits in zwei Wochen ihr nicht ganz so schnelles Straßenrennrad ins Auto und macht sich auf den Weg nach Nizza. Dort bestreitet sie den ersten Ironman seit ihrem Sieg. „Ich fahre gerne in den Bergen, die Radstrecke gefällt mir und ist anspruchsvoll“, sagt Szolderits. Ihr Ziel? Spaß haben, aber im Optimalfall nicht länger als zehn Stunden. Somit verzichtet sie auch auf die Mission Titelverteidigung in Klagenfurt, wird die 3000 Eisernen nur anfeuern. Den restlichen Sommer verbringt sie am Rad in den Dolomiten, in der Schweiz und in Kitzbühel, aber auch auf den Bühnen dieses Landes. Szolderits ist ausgebildete Sängerin, greift bei Hochzeiten, Geburtstagen und Taufen zum Mikro.

Ob sie nächstes Jahr wieder am Wörthersee an den Start geht? „Das weiß ich nicht. Ich habe in Klagenfurt schon mehr erreicht, als ich mir je erträumt habe. Aber sollten wieder einmal Profifrauen antreten, wäre es spannend.“