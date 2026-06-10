Spätestens am Sonntag um 6.30 Uhr, wenn sich die Profis im Klagenfurter Strandbad in die Fluten des Wörthersees werfen, verwandelt sich die Kärntner Landeshauptstadt im Rahmen des Ironman Austria wieder in das Epizentrum des weltweiten Triathlon-Sports. Da die Profi-Damen zeitgleich bei der Europameisterschaft in Hamburg um den Titel kämpfen, gehört die Bühne in der Klagenfurter Ostbucht in diesem Jahr ganz den Profi-Herren. Die Zuschauer dürfen sich auf ein am hochkarätigsten besetzten Männer-Rennen der letzten Jahre freuen, bei dem sich ehemalige Klagenfurt-Sieger und die österreichische Elite ein packendes Duell liefern werden.

Zu den heurigen Top-Favoriten zählen drei Athleten, die schon einmal in Kärnten ganz oben auf dem Podium standen. Zum einen ist das der Franzose Denis Chevrot. Der zweifache Klagenfurt-Sieger (2021 und 2024) reist als der große Gejagte an. Mit seiner enormen Laufstärke auf den finalen 42,2 Kilometern und seiner perfekten Streckenkenntnis gilt der Franzose als der größte Anwärter auf den Titel. Aber auch Mathias Petersen aus Dänemark rechnet sich gute Chancen auf den Sieg aus. Der Champion von 2023 kehrt mit besten Erinnerungen an den Wörthersee zurück. Petersen besticht durch seine extreme Ausgeglichenheit in allen drei Disziplinen und hat schon einmal bewiesen, dass ihm das Kärntner Terrain liegt.

Der Dritte im Bunde ist Lokalmatador Michael Weiss. Der mittlerweile 45-jährige Sieger von 2018 brennt nur so auf sein Heimrennen. Als amtierender österreichischer Staatsmeister liegt sein Fokus voll auf der Titelverteidigung auf heimischem Boden. Seine Routine und die lautstarke Unterstützung der heimischen Fans machen ihn zum heißesten rot-weiß-roten Titelanwärter.

Starke Gruppe könnte Favoriten Probleme bereiten

Hinter dem Triumvirat lauert zudem noch eine äußerst starke Gruppe an Athleten, die bei der Vergabe der Podiumsplätze ein Wörtchen mitreden wollen. Dazu gehört zum Beispiel Joe Skipper (britischer achtfacher Ironman-Sieger), das norwegische Duo Kristian Grue und Jon Breivold, Arnaud Guilloux aus Frankreich (belegte in Kärnten 2021 bereits den dritten Platz) oder auch Georg Enzenberger, die zweitgrößte österreichische Hoffnung nach Routinier Weiss.