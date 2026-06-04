Schneller, höher, weiter – das gilt in der Formel 1, beim Skispringen und in der Leichtathletik. Und natürlich auch beim Ironman. Seit 1998 ist Kärnten Austragungsort des Langdistanz-Klassikers (die heurige Auflage steigt am 14. Juni), und die Leistungen der Athletinnen und Athleten haben sich in diesen 27 Jahren stetig verbessert.

Nicht unbedingt an der Spitze des Feldes. Dort verzerren Ausnahmesportler ebenso die Statistik wie geänderte Streckenführungen. Deutlich sichtbar wird die Entwicklung jedoch in den Breitenwerten.

Ein paar Beispiele: Im Jahr 2005 absolvierte der Zehntplatzierte den Marathon in 2:56:38 Stunden, der 50. in 3:16:59 Stunden. 2025 lagen die Vergleichszeiten bereits bei 2:48:41 beziehungsweise 3:11:03 Stunden.

Ähnlich deutlich fällt die Entwicklung auf dem Rad aus. 2015 benötigte der Zehnte für die 180,2 Kilometer 4:39:23 Stunden, der 50. 4:51:22 Stunden. Zehn Jahre später waren es 4:18:20 beziehungsweise 4:41:48 Stunden.

Andreas Martin, Sportwissenschafter im Olympiazentrum Kärnten © Benny Bürger

Grund Nr. 1: die Trainingswissenschaft

Warum werden die Athleten immer schneller? Andreas Martin, Sportwissenschafter am Olympiazentrum Kärnten, nennt drei wesentliche Gründe. „Zum einen ist die Trainingswissenschaft längst im Hobbysport angekommen. Die meisten trainieren heute sehr professionell – auch, weil seriöse Informationen zu Training und Ernährung über das Internet leicht zugänglich sind“, sagt Martin.

Grund Nr. 2: die Kohlenhydrat-Revolution

Als zweiten Faktor nennt er die sogenannte Kohlenhydrat-Revolution. „Sie hat in den vergangenen fünf Jahren die breite Masse erreicht.“ Während sich Profis schon lange gezielt mit Kohlenhydraten versorgen, haben inzwischen auch Hobbysportler ihre Ernährungsstrategie angepasst. „Früher wurden oft rund 30 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufgenommen, heute sind es 90 bis 120 Gramm.“ Die Folgen: eine effizientere Sauerstoffnutzung, bessere Regeneration und schnellere Wettkampfzeiten. Profis verpflegen sich am Rad auch schon einmal mit rund 150 Gramm. Diese Aufnahmemenge pro Stunde sollte man aber nach dem „Train the gut Prinzip” unbedingt auch vor dem Rennen unter Wettkampfbelastung trainieren! Sonst kann es am Wettkampftag sprichwörtlich nach hinten losgehen.

Grund Nr. 3: die Super Shoes

Der dritte Grund liegt in der Materialentwicklung. „Ein ganz entscheidender Faktor sind die ,Super Shoes‘“, sagt Martin. Dabei handelt es sich um Laufschuhe mit einem besonderen reaktionsfreudigen Schaumstoff und einer integrierten Carbonplatte. Beim Laufen wird Energie gespeichert und beim Abdruck wieder freigesetzt. Der Schuh unterstützt damit die natürliche Energierückgabe des Körpers und reduziert die Ermüdung der Muskulatur.

Auch im Radsport hat die technische Entwicklung das Tempo erhöht. „Scheibenbremsen und breitere Reifen sind heute Standard“, erklärt Martin. Zudem werde die Aerodynamik immer ausgefeilter. „Früher klebten sich die Athleten Gels und Riegel auf den Rahmen. Heute flattert da nichts mehr im Wind.“

Ob sich dieser Trend auch heuer fortsetzt, wird sich am 14. Juni zeigen. Um 6.30 Uhr fällt der Startschuss zum Ironman Kärnten-Klagenfurt. Rund 40 Minuten später werden die ersten Athleten aus dem Wörthersee entsteigen.