Seine erste Ironman-Teilnahme – und das ausgerechnet vor Heimpublikum und einer Traumkulisse in Kärnten. Für Luis Knabl, Österreichs Triathlon-Ass auf der Olympiadistanz, wird das Rennen zu einem echten Abenteuer: „Im Jänner habe ich meinem Coach gesagt, dass ich in Klagenfurt in Form sein möchte. Damit war klar: Das Projekt Ironman beginnt. Seitdem trainiere ich gezielt darauf hin.“

Die Herausforderung am Sonntag hat es für den Tiroler in sich. „Es ist alles neu für mich. Je näher der Renntag rückt, desto mehr wird mir bewusst, wie hart das werden kann. Ich bin noch ziemlich weit weg, von dem, wohin ich wirklich hinwill“, sagt der 34-Jährige, der vor seinem Debüt spürbar nervös ist. Vor allem die Ernährung stellt eine völlig neue Komponente dar. „Auf der Olympiadistanz heißt es zwei Stunden Vollgas. Beim Ironman braucht es eine genaue Einteilung. Statt eines Gels muss ich pro Stunde mindestens 100 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen. Das ist gar nicht so einfach, da es auch erstmal unten bleiben muss und ich im Rennen nicht darauf vergessen darf. Ich hoffe, ich komme nicht zu viel ins Grübeln“, schmunzelt das sportliche Multitalent.

Der zweifache Olympiateilnehmer verriet diesbezüglich, „dass ich mich nicht motivieren muss, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht. Ich lote gerne meine eigenen Grenzen aus, schaue, was der Körper so alles drauf hat und was ich auch mental imstande bin zu leisten“, konkretisiert Knabl, der um die 30 Stunden pro Woche trainiert. Während allerdings auf der Kurzdistanz der Fokus aufs Laufen gerichtet wird, ist beim Ironman das Radfahren ausschlaggebend.

„Ich darf nur nicht übertreiben“

„Da fehlt mir derzeit wohl aufgrund der Erfahrung noch die letzte Power, um viereinhalb Stunden die Watt zu fahren, die ich fahren müsste. Ich würde mich selbst überraschen, wenn ich ganz vorne dabei wäre. Auf der Kurzdistanz bin ich im erweiterten Spitzenfeld dabei, da weiß ich, was ich drauf habe, doch aktuell ist es schwierig, meine Leistung einzuschätzen. Es ist irgendwie so, als würde ich eine neue Sportart betreiben. Ich könnte am Rad eine völlige Klatsche kassieren oder ich wachse vielleicht über mich hinaus. Ich darf nur nicht übertreiben“, meint der Leistungsheeressportler, der heuer hauptsächlich seine Trainingseinheiten in Österreich absolviert hat. Ein Camp in der Toskana musste er nach einem Sturz mit dem Rad abbrechen (“die Hüfte hat es erwischt und der Lenker war gebrochen“), doch inzwischen ist er wieder bereit, ein „Eiserner“ zu werden. Auch wenn der mehrfache Staatsmeister, der Olympia 2028 in Los Angeles anpeilt, diverses Kopfkino sowie eine gehörige Portion Druck unbewusst verinnerlicht hat.

Der Innsbrucker ist ein absoluter Paradeathlet, Perfektionist und Vollprofi, der sich als sehr ehrgeizig beschreibt, aber nie die Realität aus den Augen verliert. „Dass ich eine Medaille bei Olympia gewinne, ist für mich unrealistisch. Ich könnte keine zehn Kilometer in 27 Minuten laufen. Da bin ich wirklich sehr reflektiert, aber dennoch versuche ich täglich zu schauen, was ich schaffen kann. Das macht den großen Reiz aus“, sagt Knabl, der aber auch bei „Mensch-ärgere-dich-nicht“ immer gewinnen will, „was den anderen nicht so taugt“.

Ohne Social Media – er hat 18.500 Follower auf Instagram – läuft heute kaum noch etwas – das weiß auch der Junioren-Europameister im Wintertriathlon. „Ich sollte, um ehrlich zu sein, noch mehr Zeit investieren, denn es kann einem viele Türen öffnen. Aber in erster Linie bin ich Sportler.“ Das Leben als Triathlet ist also kein Zuckerschlecken oder wie er es formuliert: „Du bist nur Triathlet, wenn du es wirklich willst, denn du investierst so viel Zeit, Nerven und Geld in das Ganze.“