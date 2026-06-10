Wenn in der Südsteiermark die Hochzeitsglocken läuten, ist das mehr als ein rein romantisches Ereignis. Hinter den weißen Schleiern verbirgt sich eine Wertschöpfungskette, die die Region wirtschaftlich befeuert. Denn wie eine aktuelle Hochzeitsstudie zeigt: Durchschnittlich werden in Österreich 20.000 bis 35.000 Euro für das Ja-Wort ausgegeben.

Unterschiede in den Bezirken

Der Hochzeits-Boom zeigt sich in den Bezirken unterschiedlich: Laut Standesamt Leibnitz sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr gesunken, angemeldet sind bislang 180 Trauungen. Der Standesamtsverband Deutschlandsberg bleibt mit rund 100 Trauungen auf einem stabilen Niveau. In Stainz, mit etwa 80, und Großklein, mit 45 geplanten Eheschließungen, ist die Stimmung positiv.

Ein beliebter Hochzeits-Hotspot in Großklein: das Schloss Ottersbach © Gemeinde Grossklein

Worin sich die meisten Standesämter jedoch einig sind: die Hochzeitsgesellschaften würden kleiner. „Meistens sind es 30 bis 60 Gäste – Hochzeiten über 80 Personen haben wir eigentlich heuer keine“, meint Romana Ackenthaler, Standesbeamtin der Gemeinde Stainz. Den Trend zu „Micro-Weddings“ sieht auch Standesbeamtin Nicole Hochsam aus Großklein: „Größere Hochzeiten gab es in den Nach-Corona-Jahren viel mehr – jetzt pendelt es sich eher bei mittleren Gesellschaften ein.“

Freie Zeremonie als individueller Luxus

Auch die freie Trauung ist weiterhin beliebt. Gabriele Koch aus Preding ist seit 16 Jahren Rednerin und betreut Zeremonien in namhaften Häusern wie dem Weingut Holler, Kolleritsch oder auch Harkamp. Der Preis sei individuell: „Es kommt natürlich auch darauf an, ob eine Zeremonie mehrsprachig ist und welche Rituale dem Paar wichtig sind“, meint die Predingerin. Rechnen könne man jedoch mit einer Preisspanne zwischen 1200 und 2500 Euro.

Planung von Experten

Trotz des Trends zu kleineren Gesellschaften suchen sich Brautpaare oft externe Planer, wie beispielsweise die Hochzeitsplanerin Kerstin Kotschar. Ihre Agentur, die „Feierei“, organisiert heuer drei Hochzeiten in der Südsteiermark. Auch hier ist der Preis abhängig von den Wünschen des Paares. „Meistens macht es 10 bis 20 Prozent des Gesamtbudgets aus“, so die Hochzeitsplanerin, „Wir begleiten die Paare meist über zwei Jahre.“

Hochzeitsplanerin Kerstin Kotschar mit einem ihrer Brautpaare, beim Jagawirt in St. Stefan ob Stainz © Träumerherz

Locations als wirtschaftlicher Anker

Beliebte Locations in der Südsteiermark sind oft weit im Voraus ausgebucht. Das weiß auch Katharina Offner vom Schloss Stainz: „Unsere Hochzeiten fangen im April an und hören erst im Dezember auf.“ Für Buchungen ab August 2028 gebe es wieder freie Termine. Die Preisspanne variiert auch hier: Die günstigste Variante liegt bei 360 Euro, die Miete des ganzen Schlosses bei mehreren Tausend. Generell sei der Veranstaltungsort der größte Kostenpunkt. „Da sollte man schon mit 250 Euro bis 300 Euro pro Person rechnen“, erklärt Kotschar.

Das bestätigt auch Oliver Haring, Inhaber des Georgi Schlosses in Ehrenhausen, das heuer 40 Hochzeiten beherbergt. Ein enormer Faktor für die Region: 90 Prozent seiner Gäste kämen von außerhalb, um sich in der Südsteiermark das „Ja-Wort“ zu geben. „Wir schauen, dass die Leute mehrere Tage bleiben und so die Südsteiermark erleben können“, sagt Haring, der im Georgi Schloss auch Zimmer anbietet.

„Für die Region sind es vor allem die Leute von außerhalb, die das Geld hereinbringen“, weiß auch Hochzeitsplanerin Kotschar. Wenn Gäste aus Wien, Deutschland oder der Schweiz nach der Feier noch Buschenschänken besuchen oder ihre Flitterwochen vor Ort verbringen, wird die Hochzeit zum nachhaltigen Tourismusmotor. „Hochzeiten in der Südsteiermark sind ein sehr unterschätzter Wirtschaftsfaktor für die Region“, so auch Haring.