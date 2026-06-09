„Für diesen Traum habe ich alles gegeben“, schreibt Wechner in ihrem Beitrag. Dazu veröffentlichte sie mehrere Fotos aus verschiedenen Stationen ihres Lebens – vom Kindheitsbild mit Pokal und Medaille bis hin zu Aufnahmen aus ihrer Zeit im Skirennsport.

In ihrem Statement blickt die Tirolerin auf viele Jahre im Leistungssport zurück. Ihre gesamte Kindheit, Jugend und zahlreiche Jahre harter Arbeit seien einem großen Ziel gewidmet gewesen. Der Skisport habe ihr Leben geprägt, für die dabei gesammelten Erfahrungen sei sie dankbar.

Die Entscheidung zum Karriereende sei ihr nicht leicht gefallen. Der Skisport sei über viele Jahre ihre Leidenschaft, ihr Alltag und ein wesentlicher Teil ihres Lebens gewesen. Dennoch spüre sie, dass nun der richtige Zeitpunkt für einen neuen Lebensabschnitt gekommen sei.

Der große Durchbruch im Weltcup blieb Wechner verwehrt. Ihr Debüt feierte sie 2023 in der Abfahrt von Val-d’Isère, wo sie Rang 18 belegte. Dieses Ergebnis blieb zugleich ihre beste Platzierung auf Weltcup-Ebene. Zu ihren größten Erfolgen zählt der Gewinn der Goldmedaille im Super-G bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2021 in Bansko.

Nachdem sie den Sprung in den ÖSV-Kader für die kommende Saison nicht geschafft hatte, zieht Wechner nun einen Schlussstrich unter ihre sportliche Laufbahn. „Heute endet meine Reise als Skirennläuferin. Was bleibt, sind Erinnerungen, Erfahrungen und Menschen, die mich ein Leben lang begleiten werden“, schrieb die 25-Jährige zum Abschied.