Bei einer frontalen Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw in Bayern sind am Samstagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um zwei Erwachsene und ein Kleinkind, berichtet der BR. Das Kind war laut „Bild“ erst zwei Jahre alt.

Die junge Familie stammt aus München und war gegen 5 Uhr in der Nähe der österreichischen Grenze unterwegs, als ihr Pkw mit einem Sattelschlepper zusammenprallte. Der Unfall ereignete sich auf der B12 zwischen Stammham und Marktl, die Familie fuhr laut Polizei Richtung München.

Vor Ort waren zahlreiche Rettungskräfte. Die Bundesstraße musste im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden, inzwischen ist sie wieder befahrbar. Die Unfallursache wird ermittelt, ein Gutachten wurde in Auftrag gegeben.