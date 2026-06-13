Als vor zehn Jahren „Pokémon GO“ auf den Markt kam, entwickelte sich das Augmented-Reality-Spiel binnen kurzer Zeit zu einer wahren Erfolgsgeschichte. Doch jetzt könnte sich diese zu einer Horrorstory entwickeln. Denn Bilder, die Pokémon-Go-Spieler dem Unternehmen Niantic Spatial zur Verfügung gestellt haben, könnten zum Training einer KI verwendet worden sein, die militärisch genutzten Drohnen bei der Positionsbestimmung helfen kann. Ohne, dass die User davon etwas wussten. Experten sind von der Entwicklung beunruhigt.

Darum geht es konkret: 2016 brachte der Entwickler Niantic das Spiel „Pokémon Go“ heraus. Seither gehen Millionen von Nutzerinnen und Nutzern weltweit in der realen Welt mit Hilfe ihres Smartphones auf „Monsterjagd“. Mit einem Update 2021 wurden Pokéstops eingeführt. Scannten Spieler reale Orte mit ihren Geräten, gab es dafür kleine Belohnungen im Spiel. So sollen in den vergangenen Jahren Milliarden von Bildern zusammengekommen sein. Diese sollen genutzt worden sein, um ein KI-basiertes „Geodaten-Modell“ zu trainieren.

Mit Pokémon Go auf Monsterjagd © Imago

Daten von Pokémon-Spielern zur Schulung von KI genutzt

Interessant ist das besonders im Hinblick auf Kriegsführung mit Drohnen wie im Ukraine-Krieg. Durch die Störung von Satellitensignalen wie GPS versuchen Kriegsparteien, die Steuerung von Drohnen zu stören und diese so unschädlich zu machen. Brauchen Drohnen aber kein Satellitensignal, da sie auf ein anderes System – wie jenes KI-basierte von Niantic Spatial und Vantor - kann dies im Kriegseinsatz ein entscheidender Vorteil sein.

Ob und in welchem Umfang tatsächlich Bildmaterial von Pokémon-Go-Spielern für das Training der Software genutzt wurde, ist allerdings unklar. Wie der „Guardian“ berichtet, teilte Vendor gegenüber der Zeitung mit, dass dem Unternehmen im Rahmen der Partnerschaft mit Niantic Spatial keine Bodenscans aus dem Spiel zur Verfügung gestellt wurden. Jedoch sei das Bildmaterial von „Pokémon Go“ zur Schulung der Grundlagenmodelle von Niantic verwendet worden.

Experten: Nur die Spitze des Eisbergs

Dr. Rob Nicholls, leitender Forscher am Zentrum für KI, Vertrauen und Governance der Universität Sydney, sagte gegenüber dem „Guardian“, der Fall sei wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um Daten geht, die aus Apps gesammelt und für andere Zwecke verwendet werden.

Jeroen van den Hoven, Professor für Ethik und Technologie an der TU Delft, betont gegenüber der niederländischen Tageszeitung „Trouw“, die erstmals über den Fall berichtete: „Die Spieler haben indirekt zu militärischen Anwendungen beigetragen, wenn auch auf minimale, aber dennoch effektive Weise.“

Niantic verkaufte seine Spieleabteilung 2025 an Scopely, das zur Savvy Games Group, der Spieleabteilung des saudischen Public Investment Fund, gehört. Vantor schloss laut Guardian Anfang Februar 2026 einen 216-Millionen-US-Dollar schweren Vertrag mit dem US-Militär zur Entwicklung einer Trainingssoftware ab.