In Australien ist eine Frau von einem Hai angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Raubfisch attackierte die etwa 30 Jahre alte Frau am Samstag beim Schwimmen am Coogee Beach in Sydney, wie die Polizei mitteilte. Angrenzende Strände in den Vororten Clovelly und Bronte wurden vorsorglich geschlossen.

„Die Frau wurde von Passanten aus dem Wasser gezogen, die vor dem Eintreffen der Rettungskräfte mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begannen“, erklärte die Polizei. Sie habe schwere Verletzungen an Armen und Beinen erlitten und schwebe in Lebensgefahr.

In Australien hat es in diesem Jahr schon vier tödliche Hai-Angriffe gegeben. Erst vor einer Woche war ein Taucher vor der Küste Westaustraliens von einem Hai angegriffen und getötet worden. Fachleute führen die zunehmenden Hai-Angriffe auf die Überfischung der Meere und steigende Meerestemperaturen zurück.