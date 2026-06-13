Gemeinsam mit Bürgermeister Josef Kerschbaumer besuchte Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig mehrere Unternehmen in der Gemeinde Rangersdorf. Auf dem Programm standen Betriebsbesuche bei der GMG Bau GmbH, der Bioholz Reiter GmbH sowie bei Holzbau Zwischenberger. „Das Vor-Ort-Gespräch mit unseren Unternehmern, der direkte Austausch in den Betrieben und Einblicke in den Arbeitsalltag sind besonders wertvoll. So erfahren wir aus erster Hand, wo es Schwierigkeiten gibt und was es braucht, um unsere Unternehmen weiter zu entlasten“, sagt Schuschnig.

Einen Einblick in die erfolgreiche Entwicklung eines Traditionsunternehmens erhielt der Wirtschaftslandesrat bei der Bioholz Reiter GmbH. Die Geschichte des Sägewerks reicht bis in das Jahr 1885 zurück. Jährlich werden hier rund 9000 Festmeter Holz eingeschnitten. Verarbeitet wird dabei ausschließlich Holz aus der Region.

Nachhaltigkeit und Jungunternehmer

Einblicke in nachhaltige Energielösungen gab es bei der GMG Bau GmbH in Lainach. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Energieversorgung auf Basis regional gewonnener Holzressourcen und betreibt eine eigene Fernwärmeanlage. Darüber hinaus ist der Betrieb im Bereich der privaten Energieversorgung und als Generalimporteur von Speicher- und Photovoltaikanlagen tätig. Wie erfolgreich auch junge Unternehmen in der Region Fuß fassen, zeigt die Firma Holzbau Zwischenberger. Tobias Zwischenberger gründete den Betrieb vor wenigen Jahren und beschäftigt mittlerweile sechs Mitarbeiter. Das Unternehmen begleitet Holzbauprojekte von der Planung über die Organisation bis hin zur Umsetzung.

„Moderne Traditionsbetriebe, innovative Unternehmen und junge Menschen, die den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit wagen – der Standort Oberkärnten hat einiges zu bieten. Wir haben im Mölltal und in der Region viele engagierte Unternehmer, starke Betriebe und jede Menge Potenzial“, schildert Schuschnig.