Eine junge Frau sitzt an diesem Dienstagvormittag auf der Anklagebank am Bezirksgericht Villach. Der Vorwurf: Körperverletzung nach Paragraph 83 des Strafgesetzbuches. Im Winter 2026 soll sie einem Mann in einem Villacher Lokal ein Glas ins Gesicht geworfen haben. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen. Zur Verhandlung erscheint der Mann allerdings nicht, obwohl er als Zeuge geladen war.

„Fortgehbekanntschaft“

Wie es dazu kam, möchte Richter Mario Žužek wissen. Der Mann sei lediglich eine „Fortgehbekanntschaft“ gewesen, erklärt die junge Frau und weiter, dass sie sich vollumfänglich schuldig bekennt. Dann erzählt die Angeklagte, dass sie von dem Mann bereits mehrfach beschimpft worden sei. Nicht nur an diesem Abend, sondern bereits an Abenden zuvor. Grundlos, wie sie beteuert. Weiters sei sie an jenem Abend alkoholisiert gewesen, räumt sie ein. Gleichzeitig stellt sie klar, dass das keine Entschuldigung für ihr Verhalten sein soll. Ob sie häufig Alkohol konsumiere, will der Richter wissen. „Nicht mehr als andere in meinem Alter“, antwortet sie.

Im weiteren Verlauf fragt Žužek nach dem Verhältnis zwischen Angeklagter und Opfer, ob die beiden jemals eine Beziehung geführt hätten. „Nein“, antwortet sie. Sie glaube allerdings, dass der Mann schon an einer solchen interessiert gewesen sei, sie selbst aber nicht. Möglicherweise seien deshalb auch die Beschimpfungen erfolgt, vermutet sie: „An diesem Abend ist mir dann die Geduld ausgegangen und ich habe die Fassung verloren.“ Nach zwei Ohrfeigen habe sie das Glas aus kurzer Distanz in Richtung des Mannes geworfen. Es traf ihn im Gesicht. Unmittelbar nach dem Vorfall habe sie sich via Instagram und einige Wochen danach persönlich entschuldigt. Das Opfer habe die Entschuldigung jedoch nicht angenommen, auch ein zuvor angestrebter Tatausgleich sei am fehlenden Einverständnis des Mannes gescheitert.

Eine zweite Chance

Am Ende der Verhandlung entscheidet Richter Žužek, das Verfahren diversionell einzustellen. Die Angeklagte erhält eine Probezeit von einem Jahr, Voraussetzung ist, dass sie innerhalb von acht Wochen nachweislich 300 Euro Schmerzensgeld an das Opfer bezahlt. Kommt es innerhalb dieses Jahres zu keinem weiteren strafrechtlich relevanten Vorfall, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Eine Vorstrafe droht der jungen Frau damit nicht.

Zum Abschluss richtet er noch persönliche Worte an die Frau: „Trinken Sie bitte nicht mehr so viel. Das tut Ihnen nicht gut, und Sie sind ja noch sehr jung und das nächste Mal wird es nicht mehr so leicht.“