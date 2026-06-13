„Historisch“ – wieder einmal hat dieser Begriff Hochkonjunktur. Mit dem spektakulären und teils kontroversiell diskutierten Börsen-Debüt von Elon Musks Weltraum- und KI-Konglomerat SpaceX richtet sich das Rampenlicht auch auf die US-Technologiebörse Nasdaq. Sie ist derzeit so etwas wie der Kulminationspunkt der gigantischen Kapitalmarktwetten auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz, das die Börsen weltweit in Atem hält. An der Spitze der Nasdaq, die 1971 als vollelektronische Handelsplattform gegründet wurde, steht seit 2017 Adena Friedman (57) – als CEO der Betreibergesellschaft Nasdaq Inc. Das Prestige, das mit dem Rekord-Börsengang von SpaceX einhergeht, ist Friedman stets bewusst gewesen. Reuters berichtete etwa, dass sie persönlich über Monate bei Musk und SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell für eine Notierung an „ihrer“ Nasdaq geworben hat. Auch die Indexregeln wurden angepasst, um die Aufnahme von Konzerngrößen à la SpaceX in den Index Nasdaq-100 zu beschleunigen. Schließlich sollen mit Anthropic und OpenAI schon bald weitere KI-Kaliber folgen.

Friedman, Tochter eines Vermögensmanagers und einer Anwältin, gilt seit jeher als versierte Strategin und Kämpferin. Beruflich wie privat. So hat die Mutter von zwei Söhnen den schwarzen Gürtel in Taekwondo. Die Kampfkunst habe ihr „dabei geholfen, im Geschäftsleben furchtloser zu werden“, wird sie in der BBC-Serie „The Boss“ zitiert. Im Forbes-Magazin ist die Absolventin eines Politik- und Management-Studiums im Ranking der mächtigsten Frauen des Planeten vertreten. Für die Nasdaq war sie 1993 zunächst als unbezahlte Praktikantin tätig und arbeitete sich ins Management hoch. Die Bilderbuchkarriere von „Ms. Nasdaq“ ist von Loyalität geprägt. Bis auf drei Jahre als Geschäftsführerin bei der Private-Equity-Gesellschaft Carlyle verbrachte sie dort bisher ihre gesamte Laufbahn.