Vor dem größten Börsengang der Geschichte bringen sich weltweit Anleger in Stellung. Wenn am heutigen Freitag der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX sein Debüt auf dem Börsenparkett feiert, könnte das laut Analysten weitreichende Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Börsianer spekulieren, dass Investoren ihre Portfolios umschichten und Kapital aus anderen Technologiewerten oder aus Kryptowährungen abziehen. Zugleich wird laut Commerzbank-Analysten der Dollar gestützt.

„Mit dem erwarteten Börsengang von SpaceX und weiteren potenziellen Schwergewichten am IPO-Markt steht der Appetit der Investoren auf Wachstumswerte vor einer Nagelprobe“, sagte Timo Emden von Emden Research. „Anleger befürchten, dass neue Börsenkandidaten zu einer Rotation von Risikokapital aus den bisherigen Marktlieblingen führen könnten.“

Ausgabe weiterer Aktien?

SpaceX könnte bei seinem Rekord-Börsengang übrigens noch mehr Geld einsammeln als ohnehin schon erwartet: Wegen der riesigen Nachfrage will das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk mehr Aktien ausgeben als ursprünglich geplant und einen Rekordwert von bis zu 86 Milliarden Dollar (74 Milliarden Euro) erzielen, wie die Börsenaufsicht SEC in der Nacht mitteilte. Das wäre mit Abstand der größte Börsengang der Geschichte.

SpaceX bestätigte demnach bei der SEC endgültig den Termin für das Aktiendebüt am Freitag sowie die Ausgabe von zunächst 555 Millionen Aktien zum Preis von je 135 Dollar. Emissionsbanken haben nach den SEC-Angaben aber eine Option, bis zu 83 Millionen zusätzliche Wertpapiere zu erwerben. Damit könnte sich der SpaceX-Erlös von bisher angepeilten 75 Milliarden auf bis zu 86 Milliarden Dollar erhöhen.

SpaceX steigt mit dem Börsengang auf Anhieb zum siebtwertvollsten börsennotierten Unternehmen in den USA auf und überholt Schwergewichte wie die Bank JPMorgan, den Pharmakonzern Eli Lilly sowie Musks eigenen Elektroautobauer Tesla. Bisher hielt der saudische Ölkonzern Aramco den Rekord, der bei seinem Börsengang im Dezember 2019 rund 25,6 Milliarden Dollar eingesammelt hatte.

„Sollte auch den Dollar stützen“

Im Durchschnitt hielten ausländische Investoren rund 20 Prozent am US-Aktienmarkt, konstatierte Commerzbank-Analyst Volkmar Baur. „Bei Technologieaktien ist der Anteil von ausländischen und insbesondere europäischen Investoren meist sogar noch etwas höher, allen voran weil Europa nur einen relativ kleinen IT-Sektor hat.“ Vor diesem Hintergrund flössen wohl schätzungsweise 15 Milliarden Dollar an neuem Kapital in die USA. „Dies sollte den US-Dollar also stützen, insbesondere gegen den Euro, wenn die Hälfte der Kapitalzuflüsse aus Europa kommt.“ Zudem sei der Börsengang nur der Startschuss für eine länger anhaltende Entwicklung, da mit ChatGPT-Entwickler OpenAI und Rivale Anthropic zwei weitere Blockbuster-IPOs anstehen.

SpaceX-IPO könnte den Krypto-Markt schwächen

Der mit Spannung erwartete Börsengang von SpaceX dürfte nach Einschätzung von Analysten auch die Kurse von Kryptowährungen weiter unter Druck setzen. Privatanleger, die sich für neue und riskante Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) interessieren, schichteten Kapital um, um sich an dem IPO zu beteiligen. Der Bitcoin, die weltgrößte Kryptowährung, notierte zuletzt bei rund 60.000 Dollar und damit mehr als 50 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Oktober.

Das von Milliardär Musk geführte Raumfahrtunternehmen hat Berichten zufolge bis zu 30 Prozent der Aktien oder 22,5 Milliarden Dollar für Privatanleger reserviert. Dies ist ungewöhnlich für einen Börsengang dieser Größenordnung, der sonst von institutionellen Investoren dominiert wird. „Wir müssen 75 Milliarden Dollar für diesen Börsengang auftreiben, und das Geld muss irgendwoher kommen“, sagte Spencer Hallarn, globaler Handelschef bei der Kryptofirma GSR. Dies habe eine Umschichtung aus Risikoanlagen wie Kryptowährungen gefördert.

Obwohl SpaceX durch die Wiederbelebung der Raumfahrt bekannt wurde, stützt sich die hohe Bewertung des Unternehmens vor allem auf die Erwartung seines künftigen Wachstums als KI-Konzern. Damit sei es eine riskante und spekulative Wette, die dieselbe Gruppe von Privatanlegern anspreche, die auch die Stimmung am Kryptomarkt bestimme, sagten Branchenvertreter. Im Vergleich zu Krypto sei KI derzeit aber das „heißere“ Investmentthema, sagte Thomas Puech, Chef der Kryptohandelsfirma Indigo.

Wette auf künftige Erfolge

Da SpaceX im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz hatte und tiefrote Zahlen schrieb, verlangt Musk den Anlegern eine Wette auf künftige Erfolge ab. Während heute der Satelliten-Internetdienst Starlink den Großteil des Geschäfts ausmacht, soll der Firma zufolge mit der Zeit Künstliche Intelligenz einen großen Schub bringen.