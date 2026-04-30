Josef Obergantschnig ist Unternehmer, Gründer von www.ecobono.com , Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem „Logbuch eines Börsianers“ schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte und Buchautor (u. a. Von Null auf Reich: „Schritt für Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit“; „Jung – Alt – Tot. Was mich die Börse für mein Leben lehrte“; „Ecobono: Nachhaltigkeit im Wandel“) für die Kleine Zeitung seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesen – auch auf dem Börsenparkett – ereignisreichen Zeiten und zieht jeweils eine Wochenbilanz.

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