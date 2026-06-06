Kurz vor dem größten Börsengang der Geschichte – SpaceX will für 555 Millionen Aktien rund 75 Milliarden Dollar einkassieren, die Nachfrage ist gewaltig – schließt Elon Musks Konzern Mietverträge für Datencenter. Es geht um riesige Summen: 1,25 Milliarden US-Dollar zahlt Anthropic; Google überweist pro Monat 920 Millionen für Rechenleistung. Damit lastet Musk nicht nur minderbeschäftigte KI-Rechenzentren aus, weil seine KI Grok zu wenig Zuspruch findet, sondern hilft auch noch Google und Anthropic im Match gegen Erzfeind OpenAI.

Ein weiteres Beispiel für die aberwitzige Dimension der KI-Spekulation. Dummerweise brechen gerade Kurse von Tech-Aktien ein, die US-Börse Nasdaq beklagte jüngst ihren größten Punkteverlust. Ausgelöst, weil ein Tech-Konzern – Broadcom – die hohen Erwartungen nicht auch noch übererfüllt.

Anleger wittern in Umbruchszeiten gerne Chancen, doch das Risiko einer Blase wächst. Folgt der grenzenlosen Euphorie bittere Ernüchterung? Die Wette läuft.