Ein Facebook-Video der Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng hat aufgrund einer fehlerhaften automatischen Untertitelung für Verwunderung gesorgt. Wie die Tiroler Tageszeitung (TT) berichtet, wurde aus einer harmlosen Liedzeile plötzlich eine politisch brisante Aussage.

In dem Anfang Juli veröffentlichten Facebook-Beitrag teilt die Lesachtalerin ihre Eindrücke von zwei Konzerten in Tirol. Neben mehreren Fotos enthält der Beitrag auch ein Video. Während Naschenweng darin ihren bekannten Song „I steh auf Bergbauernbuam“ singt, soll die automatische Untertitelung von Facebook bzw. Meta den Satz „Ich steh auf Nazis“ eingeblendet haben.

Management schritt ein

Wie die TT weiter schreibt, wurde das Management der Sängerin erst durch eine Anfrage der Zeitung auf den Fehler aufmerksam. Es habe die automatische Untertitelungsfunktion auf Facebook vorsorglich deaktiviert und versuche nun gemeinsam mit der IT, die Ursache zu klären. Zudem werde daran gearbeitet, die fehlerhafte Untertitelung zu entfernen.