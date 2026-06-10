Die Nebel lichten sich langsam. Schon seit Monaten werden für heuer besonders spektakuläre US-Börsengänge prognostiziert: Jener von Elon Musks Weltraum- und Technologiekonglomerat SpaceX, der des ChatGPT-Konzerns OpenAI sowie des Entwicklers des KI-Chatbots Claude, Anthropic. Nach einer Phase der kollektiven Geheimniskrämerei kommen nun auch rund um die Börsenavancen von Anthropic und OpenAI sukzessive erste Hinweise ans Licht.

Bei SpaceX liegen die Karten auf dem Tisch, das Unternehmen soll am Freitag zum Rekordbörsengang abheben. Wie berichtet, sollen 75 Milliarden US-Dollar bei Investoren eingesammelt werden. Ein neuer Rekord. Daraus würde sich eine Firmenbewertung von 1800 Milliarden Dollar ableiten. Ein neuer Rekord. Dabei erinnert der Börsenexperte Josef Obergantschnig in seiner Logbuch-Kolumne in der Kleinen Zeitung daran, dass überhaupt nur gut vier Prozent der Aktien auf den Markt kommen. „Den Rest behalten Elon Musk, Alphabet, frühe Investoren und Mitarbeiter. Mitreden können Investoren nicht, da Musk 85 Prozent der Stimmrechte für sich vereinnahmt hat“, so Obergantschnig, der die Frage aufwirft: „Wer hätte gedacht, dass nicht einmal fünf Prozent der Unternehmensanteile ausreichen, um mit Abstand der größte Börsengang der Geschichte zu werden.“ Aufmerksamkeit ist also jedenfalls garantiert. Seit Tagen ist SpaceX das Börsenthema Nummer ein.

Hält der Boom an?

Das liegt nicht nur an den astronomischen Zahlen, sondern auch an einer Grundsatzfrage, die immer häufiger aufgeworfen wird: Hält der Boom rund um Aktien von auf Künstliche Intelligenz spezialisierten US-Riesen an? Ebbt er ab? Bricht er ab? Durch die nahenden Aktienmarktdebüts dieser Schwergewichte könnte die Entwicklung zumindest auf die Probe gestellt werden. Denn das Angebot an Wertpapieren in diesem Segment nimmt nun schlagartig zu. Zudem rückt schon seit einiger Zeit die Sorge ins Zentrum der Anlegerinnen und Anleger, ob die gigantischen Investitionen in KI-Rechenzentren tatsächlich auch wieder zurückverdient werden können.

Der weitere Fahrplan sieht nun so aus: OpenAI hat in der Nacht auch erstmals offiziell bestätigt, dass man einen Antrag auf einen Börsengang gestellt hat. Mit Details wird gegeizt, der Antrag ist vertraulich. Wann der Schritt aufs Börsenparkett genau erfolgen könnte, bleibt daher ebenso noch offen wie ein mögliches Volumen. Das gilt auch für den Rivalen Anthropic. Der erst 2021 gegründete Konzern hatte erst Anfang der Vorwoche einen Börsengang angemeldet, auch hier gibt es aber noch kein genaues Datum.

Obergantschnig verweist insbesondere darauf: „Bemerkenswert ist dabei die Bewertungsentwicklung. Im Februar war Anthropic noch mit 380 Milliarden Dollar bewertet, Ende Mai bei einer Finanzierungsrunde über 65 Milliarden Dollar bereits mit knapp einer Billion, also mehr als eine Verdoppelung in nur vier Monaten. Damit könnte Anthropic den Dauerrivalen OpenAI überholen.“

Im Rampenlicht

Was ebenfalls auffällt: Die drei Giganten verstehen es blendend, sich global ins Rampenlicht zu hieven und stets im Gespräch zu bleiben. Bei SpaceX wird neben Flügen zum Mars und einer Stadt auf dem Mond auch über KI-Rechenzentren im Weltall sinniert. Bei Anthropic plädiert man indes für globale KI-Entwicklungspausen, wie es heißt. Dass man damit den Scheinwerfer nicht nur indirekt auch auf die Macht des eigenen KI-Modells „Claude“ lenkt, ist wohl kein unerwünschter Nebeneffekt. Und OpenAI kündigt die radikalste Verwandlung an und will ChatGPT zu einer „Super-App“ weiterentwickeln, in der Programmierwerkzeuge, KI-Agenten, Bildgenerierung und Partnerdienste unter einem Dach vereint sind.