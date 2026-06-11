Mehrfach hatten Bürgerinnen und Bürger den Wunsch geäußert, sich ehrenamtlich an der Pflege der öffentlichen Blumenbeete in der Stadt Lienz beteiligen zu wollen. Vergangenes Jahr wurde ein Pionierversuch gestartet, in dem Freiwillige sowie die Gartenfreunde der Lebenshilfe Osttirol „zur großen Zufriedenheit der Stadtgärtner an der Pflege einiger Beete mitgewirkt haben“, heißt es seitens der Stadt. Für sie gab es als kleines Dankeschön eine Anerkennungsurkunde sowie eine Weste, die sie als Teil des „Stadtbeete-Teams“ ausweist.

Das Projekt soll nun erweitert werden: Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich an der Pflege der öffentlichen Grünflächen beteiligen oder Beete in der Stadt mitgestalten wollen, können sich telefonisch unter (04852) 600 562 oder per E-Mail bei der Stadtgärtnerei (forstundgarten@stadt-lienz.at) oder beim Stadtmarketing (marketing@stadt-lienz.at) anmelden. Nach einer Einführungsrunde durch die Stadtgärtner wird man dann einem Beet zugeteilt.

Freude an Gartenarbeit fördern

Zum Start werden zwei Beete dafür angeboten. Die Arbeiten umfassen das Säubern, Jäten, Gießen, Düngen und bei Bedarf den Rückschnitt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Werkzeuge sind von den Teilnehmern mitzubringen. Fallen größere Mengen an Grünschnitt an, werden diese von der Stadtgärtnerei abgeholt. „Ziel des Projekts ist es, das Bewusstsein für lebendige Grünräume im Stadtbild zu stärken und Freude an gärtnerischen Tätigkeiten im Freien zu fördern“, erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik.