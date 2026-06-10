Große Freude am Schneiderhof in Dölsach: Beim Qualitätswettbewerb „Kasermandl in Gold 2026“ wurden gleich drei Produkte des Familienbetriebes von Benjamin und Katrin Schneider ausgezeichnet. Zwei Ziegenmilch-Produkte erreichten den 1. Platz, es handelt sich um die Topfen Pralinen sowie um den Weichkäse in Öl. Der Weichkäse Natur wurde mit dem 2. Platz prämiert.

Hinter diesen Produkten stehen viel Handarbeit, die tägliche Arbeit mit den Tieren und die Leidenschaft für hochwertige Lebensmittel. Als Familienbetrieb mit Direktvermarktung setzt der Schneiderhof auf Qualität, Regionalität und eine sorgfältige Verarbeitung der eigenen Ziegenmilch.

„Die Auszeichnungen sind für uns eine große Freude und eine Bestätigung unserer täglichen Arbeit. Jeder Tag am Hof beginnt früh und endet oft spät. Umso mehr bedeutet es uns, dass unsere Produkte auf österreichischer Ebene so hoch bewertet werden“, freut sich die Familie Schneider.

Im hofeigenen Hofladen finden Besucher neben den prämierten Ziegenmilchprodukten zahlreiche weitere Spezialitäten der Familie sowie ausgewählte regionale Köstlichkeiten aus Osttirol. Neu sind auch der Online-Shop und die Website des Schneiderhofs. Dort können Genießer die hofeigenen Produkte bestellen und gleichzeitig die besondere Geschichte von Katrin und Benjamin Schneider kennenlernen.