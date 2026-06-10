Wie heißen die umsatzstärksten Betriebe im Bezirk Lienz? Wer beschäftigt die meisten Mitarbeiter? Wer sind die führenden Köpfe der heimischen Wirtschaftsmotoren? Diese und noch viel mehr Fragen beantwortet der Echo-Verlag – bekannt durch sein „Top 500 Tirol“- Ranking – mit seiner ersten „Top 50 Osttirol“-Regionalausgabe. Hinter dem 80 Seiten starken, dennoch handlichen Magazin steht zum einen Echo-Geschäftsführerin und -Herausgeberin Daniela Steixner-Winkler aus Innsbruck, zum anderen ein starkes Team aus Osttirol. Andrea Zanier zeichnet mit ihrer seit zwölf Jahren in Lienz verwurzelten Agentur „Azett Kommunikation“ für Inhalt und vor allem Recherche verantwortlich.

Präsentiert wurde die Erstausgabe bei einer kleinen, aber feinen Abendveranstaltung im Foyer des Lienzer CineX-Kinos. Viele der regionalen Wirtschaftsgrößen stellten sich ein. Die Entscheidung, eine Osttirol-Bezirksausgabe zu verwirklichen, fiel laut Steixner-Winkler im vergangenen Sommer: „Die Zusammenarbeit mit Andrea war dann ganz unkompliziert.“ Zanier hob indes das gedruckte Produkt als PR-Mittel hervor: „In dem Projekt steckt alles drin, wofür wir als Agentur stehen. Es geht um nachhaltige Geschichten und Stories, die bleiben.“

Andrea Zanier hat „Echo Top 50 Osttirol“ zusammen mit ihrer Agentur umgesetzt © Andre Schmidt

Im Fokus: die Top-50-Betriebe Osttirols

Im Mittelpunkt des Magazins stehen die 50 umsatzstärksten Unternehmen mit Firmensitz im Bezirk Lienz. Das Ranking, das nach dem Umsatz des abgelaufenen Geschäftsjahres gereiht ist, bietet somit einen fundierten Einblick in die Leitbetriebe der Region. Zanier: „Das ist nicht nur interessant für Arbeitssuchende und die Unternehmen selbst, sondern für alle, die in Osttirol leben. Es ist eine Identitätsgeschichte.“

Für die Erstellung der Bestenliste erhoben die Kommunikationsexpertin und ihr Team die Umsatzzahlen direkt bei den Unternehmen. Die Zusammenarbeit sei dabei von Beginn an sehr gut gewesen. „Ich habe gespürt, dass es dieses Heft jetzt in diesem Bezirk braucht. Und dass es zur Kommunikation der Regionalentwicklung beiträgt“, erklärte Zanier. Alternativ wurden die Daten über den Kreditschutzverband beziehungsweise das Firmenbuch recherchiert. Die jeweilige Herkunft ist im Magazin klar erkennbar. „Nur bei der Signa-Holding war es für die Tirol-Ausgabe immer komplett unmöglich, irgendetwas herauszubekommen. Daher tauchte sie nie im Ranking auf“, lachte Steixner-Winkler bei der Präsentation.

Blick ins Innere: Die stärksten Unternehmen im Bezirk Lienz © Echo-Verlag

Auch die Gemeinden wurden „ausgeforscht“

Abgerundet wird das Ranking durch Branchenanalysen und eine Übersicht der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Top-Unternehmen. Interviews sowie Porträts von Betrieben jeder Größenordnung ergänzen das redaktionelle Konzept, das einen breiten Blick auf den Wirtschaftsraum bieten soll. Doch auch die Gemeinden haben in der Erstausgabe einen Platz gefunden. Alle 33 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wurden von der Echo-Redaktion angeschrieben und um Statements etwa zur finanziellen Situation ihrer Gemeinde gebeten. Die wichtigsten Antworten wurden abgedruckt. Einwohnerzahlen, die erhobenen Kommunalsteuern oder die Abgabenertragsanteile hat das Magazin ebenso bis ins kleinste Detail zusammengetragen.

Andrea Zanier und Echo-Geschäftsfüherin Daniela Steixner-Winkler stellten die Erstausgabe im Foyer des CineX-Kinos in Lienz vor © Andre Schmidt

Bezirksausgabe kostenlos an alle Haushalte

Der in Innsbruck beheimatete Echo-Verlag wurde 1998 gegründet. Er bringt jedes Jahr Ende Oktober das erwähnte, tirolweite Magazin heraus. Bezirksausgaben gibt es in Kufstein, Landeck, Schwaz und Imst seit 2015. Lienz kommt dazu, die Ausgabe wird an alle Haushalte im Bezirk kostenlos verteilt. Steixner-Winkler: „Für uns ist es wichtig, allen zu zeigen, welches die coolen Unternehmen in der Region sind. Viele Leute wissen das nicht, das schafft ein ganz neues Bewusstsein.“

Andreas Kraler ist geschäftsführender Gesellschafter der Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH in Abfaltersbach © Andre Schmidt

In der abschließenden Talkrunde fanden Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter bei Hella, und Christian Mariacher, Gründer von Machbau, lobende Worte für das Magazin, warfen aber auch einen kritischen Blick auf den Bezirk. „Ohne Zuzug und KI wird es nicht gehen. Aber ich begeistert, was im Bereich KI aktuell passiert. Da müssen wir uns als Bezirk nicht verstecken“, so Kraler, der jedoch auch verbesserte Rahmenbedingungen etwa in Sachen Wohnraum seitens der Politik anmahnte.

„In einem Jahr komme ich wieder“

Dafür, dass es bei der Erstausgabe nicht bleibt, dürfte die Motivation der Macherinnen sorgen. Zanier: „Es macht enormen Spaß, über Unternehmen zu schreiben, über die Leitbetrieben, aber auch über Start-ups oder neue Geschäftsfelder. Es gibt so viele tolle Geschichten zu erzählen.“ Eine Warnung an die anwesenden Wirtschaftsköpfe der Region sprach Zanier daher gleich mit aus: „Achtung, in einem Jahr komme ich wieder.“