Kürzlich feierte die Private Höhere Technische Lehranstalt (PHTL) Lienz ihr Schuljubiläum – 40 Jahre Fachschule und 30 Jahre HTL. Zahlreiche Vertreter aus Bildung, Wirtschaft und Politik fanden sich am Campus-Areal ein, um gemeinsam mit dem Team, Absolventen und Projektpartnern das besondere Ereignis zu begehen. Nach den Grußworten von Bundesratspräsident Markus Stotter und Videobotschaften von Bundesminister Norbert Totschnig sowie Landesrätin Cornelia Hagele führte Moderatorin Julia Lindsberger durch das Programm.

Höhepunkt war der Rückblick auf die Geschichte der Schule: Der langjährige Direktor Peter Girstmair gewährte Einblicke in die Entstehung und Entwicklung der PHTL Lienz. Mit zahlreichen humorvollen Anekdoten und Erinnerungen an prägende Meilensteine ließ er vier Jahrzehnte Schulgeschichte lebendig werden. Historische Filmaufnahmen und Fotografien ergänzten seine Ausführungen. Gewürdigt wurde im Rahmen dessen auch das Engagement von Leo Gomig, dessen Einsatz maßgeblich zur Gründung der Schule beigetragen hat.

Schüler und Besucher im Austausch

Die historischen Rückblicke wechselten sich mit den Präsentationen der Abschlussprojekte der Fachschul- und HTL-Schüler ab. Die traditionelle Leistungsschau „Technik Live“ wurde in die Jubiläumsfeier integriert. Die vorgestellten Projekte spiegelten die fachliche Bandbreite der Ausbildung im Bereich Mechatronik wider und zeigten die Innovationskraft der angehenden Absolventen. Während des gesamten Nachmittags standen die Schüler den Besuchern an ihren Präsentationsständen für Fragen zur Verfügung.

Musikalisch umrahmt wurde die Jubiläumsfeier von der schuleigenen Musikkapelle mit rund 50 Schülern sowie einer Bläsergruppe mit Ziehharmonikabegleitung.