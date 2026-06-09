Drei Wochen lang hielt er die halbe Welt, vor allem aber seine Osttiroler Heimat, in Atem: Felix Gall. Am Ende dieser nervenaufreibenden Zeit landete der Radprofi aus Nußdorf-Debant bei der legendären Landesrundfahrt Giro d’Italia auf dem ausgezeichneten zweiten Rang. Nur Dominator Jonas Vingegaard aus Dänemark war schneller. Sein Fanclub, Bürgermeister Andreas Pfurner und Tourismusverbands-Obmann Franz Theurl kündigten bereits mit der Zieleinfahrt in Rom gegenüber der Kleinen Zeitung an: „Das muss gefeiert werden.“

Es warten Osttiroler Radsportwochen

Nun stehen Termin und Ort fest – und Osttirol prallvolle Radsportwochen ins Haus. Los geht es mit der Dolomitenradrundfahrt, die heuer am kommenden Wochenende zum 75. Mal durch Osttirol, aber auch durch Teile Oberkärntens und der Region Friaul-Julisch Venetien rollt. Am 9. und 10. Juli wiederum stehen die Profis im Fokus. Die Tour of Austria gastiert zunächst mit der 2. Etappe im benachbarten Kärnten: Die Königsetappe endet auf der Franz-Josef-Höhe am Großglockner. Tagsdrauf geht es bei der 3. Etappe mit und rund um den Startort Lienz hoch her.

600 Fans und mehr werden erwartet

Dazwischen, am Freitag, dem 19. Juni, startet die „Tour de Gall“. Wie vor drei Jahren nach Galls erstem Etappensieg bei der Tour de France ist eine Art Demofahrt das Ziel: Gemeinsam mit dem Radstar vom Team Decathlon können Fans in eigens bereitgestellten „Gall-Shirts“ vom Lienzer Hauptplatz zum Sportstadion Nußdorf-Debant radeln. Auf rund 600 Teilnehmende hoffen die Veranstalter. In Galls Heimatgemeinde wartet dann ein festlicher Empfang mit der Marktmusikkapelle Nußdorf-Debant, der Schützenkompanie sowie zahlreichen Ehrengästen aus Sport, Wirtschaft und Politik. Die Veranstaltung wird von ORF und Eurosport medial begleitet. „Das bietet die einmalige Gelegenheit, die herausragende Leistung von Felix Gall gemeinsam zu würdigen und Osttirol weit über die Regionsgrenzen hinaus als begeisterte Radsportregion zu präsentieren“, freut sich TVB-Obmann Theurl.

Felix Gall bei seinem Giro-Erfolg © IMAGO / Ferrari / Lapresse

Die Teilnahme ist kostenlos

Die Teilnahme ist für alle selbstverständlich kostenlos. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rechtzeitig über die Plattform www.dolomitensport.at anmelden, erhalten vor dem Start kostenlos ein offizielles „Gall-Shirt“, das während der Ausfahrt getragen werden soll. Nachnennungen sind am Veranstaltungstag vor Ort möglich, solange der Vorrat von insgesamt 600 Shirts reicht. Theurl: „Bürgermeister Pfurner, der Tourismusverband und insbesondere Felix Gall freuen sich auf eine zahlreiche Teilnahme und einen unvergesslichen gemeinsamen Abend im Zeichen des Osttiroler Radsports.“