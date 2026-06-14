„Der Vatertag ist für uns ein Tag wie jeder andere“, sind sich Anton, Martin und Lukas Heritzer einig. Die drei sind Großvater, Sohn und Enkelsohn und sitzen gemeinsam an einem Holztisch bei ihrer Jausenstation in Pollheim bei St. Michael. Bei der Familie Heritzer wird nämlich Zusammenhalt großgeschrieben.

Die Familie Heritzer: Florian, Margit, Anton, Lukas, Martin und Kerstin (von links) © Rene Knabl

„Bei uns war es immer schon so, dass bei einem Herd gekocht und bei einem Tisch gegessen wird“, erzählt Anton Heritzer, der selbst mit 25 Jahren den Hof übernommen hat und ihn vor einigen Jahren an seinen Sohn übergeben hat. Wie er selbst aufgewachsen ist? „Damals war die Situation eine komplett andere. Meine Mutter war aufgrund einer Kinderlähmung 48 Jahre lang im Rollstuhl“, erzählt Anton Heritzer. Das habe die Situation nochmals schwieriger gemacht. „Wir haben das schon damals als Familie bewältigt. Anders wäre es nicht möglich gewesen. Für uns gab es nur den Weg nach vorne“, erzählt der mittlerweile 70-Jährige, der mit einer Schwester und einem Bruder aufgewachsen ist.

Der Vater von Anton Heritzer mit seinen beiden Pferden © KK/Privat

Gewirtschaftet wurde mit der Hand und die Ernte mit dem Ross eingefahren. „Meine Mutter hat fast alles im Haus selbst gemacht. Mein Vater hat draußen gearbeitet. Außer Arbeit hat es nicht viel gegeben.“ Mit der zunehmenden Mechanisierung der Landwirtschaft in den vergangenen Jahren habe sich viel verändert.

Anton Heritzer als Kind (stehend) mit Geschwistern und Cousins © KK/Privat

Derzeit leben drei Generationen in getrennten Wohnbereichen unter einem Dach. „Akzeptanz und Respekt sind wichtig. Nur wenn alle im selben Boot sind, können Probleme gemeinsam gelöst werden“, sind sich die Männer einig. Natürlich gebe es manchmal „Meinungsverschiedenheiten und Sorgenfalten“. Mit Geduld und guten Nerven gelinge es aber, diese gemeinsam zu meistern. Eine wichtige Rolle spiele auch, die persönlichen Freiräume wahrzunehmen. „Wir Großeltern mischen uns auch nicht in die Erziehung der Enkelkinder ein“, so Anton Heritzer .

Ein solches Miteinander ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. „Ich habe in meiner Funktionärszeit viel erlebt und war damals auch als Schlichter tätig. Aus diesen Erfahrungen habe ich gelernt, welche Fehler man besser nicht machen sollte“, so Anton Heritzer, der seit 45 Jahren mit Margit verheiratet ist. Vier Kinder haben die beiden großgezogen. Es sei auch wichtig die verschiedensten Meinungen miteinzubeziehen: „Auch die Jugend hat Ideen und manchmal fragt man sich warum man das so nicht schon früher gemacht hat.“

Der Hof selbst werde momentan in der neunten Generation geführt. Die Produkte werden direkt ab Hof erzeugt und verarbeitet. Wie sein Sohn das Vatersein beschreibt? „Man wächst mit der Herausforderung“, sagt Martin, der 2013 mit seiner Kerstin den Bund für das Leben geschlossen hat.

Seinen beiden Söhnen Lukas (14) und Florian (10) möchte er auch etwas weitergeben: „Im Prinzip geht es darum, dass sie ohne Arbeit im Leben nicht weitergekommen und dass viele Dinge keine Selbstläufer sind“, so der 44-jährige gelernter Zimmerer und Landwirt. Ob im Stall, am Acker oder bei der Direktvermarktung - überall wird mit angepackt. „Es macht mir Spaß zu helfen. Ich lerne viel dazu, was ich später einmal machen kann“, sagt sein Sohn Lukas, der im kommenden Schuljahr die Landwirtschaftliche Fachschule (LFS) St. Andrä besuchen wird.

Seit 2015 betreibt die Familie bereits in dritter Generation mit Martin und Kerstin Heritzer die Direktvermarktung. Den Grundstein dafür legten in den 1960er-Jahre Anton und Sophie, die diese Form der Vermarktung im Rahmen der damaligen Möglichkeiten ständig erweiterten. Ab 1987 führten Anton und Margit Heritzer die Direktvermarktung weiter.

Im Laufe der Jahrzehnte erfolgten auch regelmäßig bauliche Erweiterungen und Neubauten. Eine grundlegende Veränderung gab es 1993 mit der Eröffnung des Buschenschanks und der Umstellung 2006 auf die Jausenstation in der heutigen Form. Dadurch konnte die Produktpalette etwa mit warmen Speisen aus der eigenen Produkten vergrößert werden. Aufgetischt werden Schmankerl wie belegte Brote, Jausen oder Ripperl. Derzeit bewirtschaftet die Familie 28 Hektar zudem gibt es Kühe, Jungvieh und Schweine. Ob Glunder Käse oder Speck – die Spezialitäten der Familie kann man auch jeden Freitag am Bauernmarkt am Weiher erwerben.

Margit Heritzer am Bauernmarkt am Weiher © Sandra Zarfl

Anton Heritzer legte im Jahr 2021 nach 21 Jahren im Amt die Funktion als Obmann des Landesverbands der bäuerlichen Direktvermarkter zurück. Er war von 2011 bis 2019 auch Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Kärnten und hatte viele weitere Funktionen, in denen er sich über Jahrzehnte für die Belange der Bauern einsetzte. Für sein Engagement erhielt er auch das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten.