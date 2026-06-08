In den vergangenen Jahren hat selten ein Thema im Lavanttal so viele Diskussionen ausgelöst, wie die Verlegung des Schönsonntagmarktes vom Kleinedlinger Marktgelände in die Innenstadt. Es gibt noch immer kontroverse Meinungen. Im letzten Jahr waren laut offizieller Auskunft der Pressestelle Wolfsberg an drei Tagen über 40.000 Besucher am zweitgrößten Volksfest im Bezirk. Auch heuer wurde im Vorfeld mit einer ähnlichen Besucheranzahl gerechnet.

Laut aktuellen Angaben der Pressestelle Wolfsberg wurden trotz eines wetterbedingt verhaltenen Starts am Freitag an allen drei Markttagen rund 30.000 Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt begrüßt – 10.000 Menschen weniger als erwartet. Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) zeigt sich jedoch mit dem Verlauf des Schönsonntagmarktes zufrieden: „Trotz des wetterbedingt schwierigen Starts ist es uns gelungen, an den beiden folgenden Tagen ein beeindruckendes Besucheraufkommen zu erreichen. Besonders freut mich, dass so viele Gäste aus anderen Regionen zu uns gekommen sind. Man spürt, dass sich in Wolfsberg etwas bewegt – wir sind eine lebendige, offene und gastfreundliche Stadtgemeinde.“

Auch Marktreferent Stadtrat Michael Schüssler (FPÖ) zieht eine sehr positive Bilanz: „Die Anpassungen im Programm wurden sehr gut angenommen, und auch die Premiere unserer Charity-Verlosung war ein voller Erfolg. Es ist schön zu sehen, wie groß die Bereitschaft ist, gemeinsam zu feiern und gleichzeitig Gutes zu tun. Das bestätigt unseren eingeschlagenen Weg und gibt uns viel Motivation für die kommenden Jahre.“

Rund 100 Fieranten, zahlreiche Gastronomiebetriebe, mehrere Bühnenstandorte und rund 20 Fahrgeschäfte sorgten für Marktflair, Musik, Kulinarik und Unterhaltung. Ein besonderer Programmpunkt war heuer erstmals die Charity-Verlosung zugunsten des Vereins Herzenskinder, der krebskranke und schwer erkrankte Kinder unterstützt. Insgesamt wurden 362 Lose verkauft und ein Erlös von 1810 Euro erzielt. Die Schlussverlosung am Sonntag am Weiherplatz bildete einen Höhepunkt des Marktwochenendes.

Als Organisator trugen die Wolfsberger Stadtwerke maßgeblich zum Ablauf der Veranstaltung bei. Auch aus sicherheits- und einsatzorganisatorischer Sicht verlief der Schönsonntagmarkt insgesamt geordnet. Laut Polizei gab es mehrere Anzeigen wegen Lärms sowie mehrere Verwaltungsstrafen, insbesondere in Zusammenhang mit Jugendschutz und Suchtmittelmissbrauch. Das Rote Kreuz leistete erste Hilfe, unter anderem nach Stürzen; vier medizinische Notfälle wurden zur weiteren Abklärung in das LKH gebracht.

Die Feuerwehr musste im Marktgebiet zu keinem Einsatz ausrücken. Zum Thema Lärm führte der Sicherheitsdienst laufend Messungen durch und reagierte bei Überschreitungen entsprechend. Laut der Pressestelle gebe es bei jedem Event Dinge, die besonders gut funktioniert haben, und andere, bei denen noch Optimierungspotenzial besteht. „Aktuell sind wir dabei, alle Anregungen, Kritikpunkte und natürlich auch das positive Feedback zu sammeln, zu sichten und im Hinblick auf die Planung für das nächste Jahr zu bewerten“, so die Pressestelle weiter.

Die Wolfsberger Stadtwerke bedanken sich ausdrücklich bei der Polizei, dem Roten Kreuz, der Feuerwehr, dem Sicherheitsdienst, den Behörden, den beteiligten Abteilungen der Stadtgemeinde Wolfsberg, den Fieranten, Gastronomiebetrieben, Künstlerinnen und Künstlern, Sponsoren sowie allen Helferinnen und Helfern für die professionelle Zusammenarbeit..