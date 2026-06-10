Ein Mann und eine Frau werden am Mittwoch mit Handschellen von den Justizwachebeamten in den Saal des Landesgerichts Leoben gebracht. Die beiden, ein Ehepaar, sollen im September vergangenen Jahres gemeinsam mit anderen in Skikellern mehrerer bekannter Hotels in Schladming und Rohrmoos eingebrochen und teure Fahrräder entwendet haben. „Ich bin nicht nach Österreich gekommen, um zu stehlen“, beteuert die 32-jährige Frau vor Richterin Tanja Gutnik.

Ein Fakt, den ihr die Richterin aber so gar nicht glauben will, würden doch die Auswertungen ihres Smartphones für sich sprechen. So habe die 32-Jährige kurze Zeit vor dem Einbruch auf ihrem Mobiltelefon nach „Bike Hotels Schladming“ und den Preisen von Fahrrädern und Akkus gegoogelt. Außerdem fanden die Ermittler Fotos von Fahrrädern und Screenshots der Hoteladressen.

Geständnis unter Tränen

Zusammengesunken sitzt die 32-Jährige ob der Anschuldigungen auf der Anklagebank, sie antwortet sehr leise. Nein, das habe sie nicht selbst gegoogelt, das sei ihre Begleiterin gewesen. Sie sei gemeinsam mit zwei Frauen im Auto zurückgeblieben, während ihr Mann mit zwei seiner „Jungs“ weggefahren ist: „Ich habe mir schon gedacht, dass er sicher etwas anstellen wird“, meinte sie dann doch im Laufe der Befragung.

Richterin Gutnik erhöht daraufhin den Druck: „Es hilft Ihnen nur, wenn sie die Wahrheit sagen und Verantwortung übernehmen. Das wirkt sich auch mildernd auf das Urteil aus.“ Daraufhin bricht sie in Tränen aus und gibt zu, die belastenden Suchen durchgeführt zu haben.

39 Strafeinträge

Ganz anders verhielt sich das bei ihrem Mann. Von Anfang ist er geständig: Ich gebe zu, ich bin ein Dieb.“ Das wurde bereits mehrmals festgestellt, wie Richterin Gutnik bemerkte: „Sie haben insgesamt 39 Eintragungen ins Strafregister und Vorstrafen in Frankreich, Italien und Rumänien.“ Die letzte Freiheitsstrafe hatte er bis ins Frühjahr des vergangenen Jahres in Italien verbüßt.

Gemeinsam mit seiner Frau wohnt er in einer Kleinstadt in Rumänien und hat zwei minderjährige Kinder. In der Schule sei er nur zwei bis maximal drei Jahre gewesen, einen Beruf habe er nie erlernt, gibt der 36-Jährige an. Sein Geld habe er meist mit Schwarzarbeit am Bau oder mit dem Rasenmähen verdient. Sie habe immer schon gewusst, dass ihr Mann ein Dieb sei, erklärt seine Ehefrau. „Ich schäme mich, aber um Geld zu verdienen, und damit er nicht mehr stehlen muss, habe ich als Prostituierte in Deutschland gearbeitet“, sagt sie.

Diebesgut im Wert von 88.000 Euro erbeutet

Dann, im September 2025 tat man sich doch mit vier weiteren Rumänen zusammen, um nach Schladming auf Diebestour zu fahren. Insgesamt wurden 15 Fahrräder im Wert von 88.000 Euro erbeutet, die sie mit zwei Autos nach Rumänien brachten. Dort wurden sie von der Polizei Ende September auf einem Parkplatz erwischt. Seit Oktober sitzt das Ehepaar in Haft.

Warum er eigentlich auch ein im Vergleich billiges Fahrrad um 400 Euro habe mitgehen lassen, will die Richterin vom Angeklagten wissen. „Bei Fahrrädern kenne ich mich nicht aus, die habe ich noch nie gestohlen", erklärt er. Die anderen mutmaßlichen Täter machten sich alle aus dem Staub und werden derzeit noch mit europäischem Haftbefehl gesucht.

Angeklagte fiel auf die Knie

Nach einer Beratung kam das Schöffengericht unter der Berufsrichterin und den zwei Schöffen zum Urteil: Vier Jahre unbedingte Freiheitsstrafe für den 36-Jährigen und drei Monate unbedingt für seine Frau. „Aber ich sitze ja schon seit acht Monaten in Haft", rief die 32-Jährige. „Ja genau, und deswegen gehen sie heute aus unserer Sicht nach Hause“, entgegnet Richterin Gutnik. Da die Staatsanwaltschaft keine Rechtsmittel mehr einlegte, ist das Urteil somit rechtskräftig. Daraufhin bricht die Angeklagte in Tränen aus, fällt auf die Knie und danach ihrem Mann in die Arme.