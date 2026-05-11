Eine Erkenntnis der Verhandlung, die Richter Lukas Bacher schmunzeln ließ: „Scheiß Jugo“ wird auf Polnisch genau gleich ausgesprochen, wie auf Deutsch. Es gebe einfach keine Übersetzung, sagt die Dolmetscherin des Mannes achselzuckend, der zur Verteidigung seiner Mutter von Polen nach Schladming gekommen war. Die 64-Jährige stand vor Gericht, weil sie zu einem 36-Jährigen vor dem örtlichen Skaterpark gesagt haben soll: „Du stinkst nach Schweiß, du scheiß Jugo, schleich dich mit deinem Kind.“

Die Auseinandersetzung fand vergangenes Jahr im Juli statt, als der 41-jährige Pole zu Besuch bei seiner Mutter zu Besuch war. Mit seiner Familie sei er am Nachmittag in den Skaterpark gegangen, die in Schladming wohnhafte Mutter – eine gebürtige Polin – wollte mit dem Auto nachkommen. Auf einer Bank daneben saß ein Mann mit seinem Sohn. Als die 64-Jährige sich mit dem Auto dem Skaterpark näherte, sei dieser plötzlich „wie von der Tarantel gestochen aufgesprungen“ und ihr mit dem gezückten Handy entgegengelaufen. „Er war sehr aggressiv und hat mit dem Handy Fotos und Videos gemacht.“

Zu rasant gefahren

Die Mutter habe das natürlich „sehr aufgeregt“ und sie habe ihm gesagt, dass er das unterlassen soll, gab der Zeuge weiter zu Protokoll. Den vorgeworfenen Satz habe er aus ihrem Mund nicht gehört: „Sie hätte das nie gesagt, sie würde sich selbst nicht beleidigen“, kämen ihre Eltern doch aus Jugoslawien. Sehr wohl habe er aber gehört, wie das wütende Gegenüber ähnlich beleidigende Worte gesagt habe. Allgemein sei diese gesamte Situation: „Ein Lächerlschaß. Und wegen dem treffen wir uns jetzt vor Gericht?“

Ganz anders sieht das der 36-Jährige, der den Vorfall bei der Polizei angezeigt hat. Er sei mit seinem Sohn am Skaterpark gewesen, dort habe „jeder gelacht und Spaß gehabt“. Bis die Angeklagte mit ihrem Auto so rasant auf den Skaterpark zugefahren sei, dass es „aufgestaubt“ habe. „Das waren sicher 40 km/h oder drüber, ich kenne mich aus, ich bin Autoliebhaber“, sagte der Schladminger mit kroatischer Staatsbürgerschaft.

„Jeder hat seine Version“

„Ich bin zu ihr hin und habe gesagt: ‚Nicht böse gemeint, aber finden sie nicht, dass sie zu schnell gefahren sind?‘“ Das sei hier mit dem angrenzenden Eisstockplatz immer wieder ein Thema, in der Nachbarschaft mache man sich oft Sorgen. „Ich will nur, dass mein Kind zum Skaterpark fahren kann, ohne zusammengeführt zu werden.“ Die Angeklagte habe darauf ziemlich „hysterisch“ reagiert. In weiterer Folge sei auch die inkriminierende Aussage gefallen, vor seinem Kind. „Ich war baff und habe vielleicht gesagt, ob sie einen Schaden hat. Beschimpft hab ich sie aber nicht“, so der Mann weiter.

Die Angeklagte wies jegliche Schuld von sich: „Die Hälfte, die er gesagt hat, war gelogen. Ich habe es nicht gesagt. Aber jeder hat seine Version.“ Das sah auch Richter Bacher so und sprach die 64-Jährige frei. „Es ist ein Freispruch im Zweifel für die Angeklagte. Ich glaube nicht, dass der Vorfall so abgelaufen ist, wie Sie beide das schildern. Es war eine aufgeheizte Situation, die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. Ich kann aber nicht mit Sicherheit sagen, dass diese Worte gefallen sind.“

Hetze gegen Minderheiten

Warum aber ist eine solche Auseinandersetzung überhaupt ein Fall fürs Gericht? „Eine normale Beleidigung ist eine Privatanklage, wenn es gegen öffentliche Bedienstete wie Polizisten oder in Richtung Hetze von Minderheiten im Land geht, dann verfolgt das die Staatsanwaltschaft“, erklärte Bacher abschließend.