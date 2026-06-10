Nicht nur die Fußball-WM beginnt am Donnerstag, auch beim GAK rollt der Ball ab Donnerstag wieder. Trainer Ferdinand Feldhofer bittet seine Truppe heute um 10 Uhr zum ersten Training der neuen Saison. Und auch die Testspiele stehen allesamt schon fest. Den ersten Probegalopp absolvieren die Grazer am 19. Juni in Bad Radkersburg gegen ETO Györ aus Ungarn. Es folgen fünf weitere Testspiele gegen Slovan Bratislava (SVK/24. Juni in Windischgarsten), Vienna (7. Juli, Ort offen), Kapfenberg (11. Juli in Weinzödl), den FC Paksi (HUN/14. Juli in Weinzödl) und Dynamo Dresden (GER/18. Juli in Windischgarsten).

Vizemeister Sturm hat noch ein paar Tage frei, ehe es am kommenden Montag und Dienstag mit den Leistungstests losgeht. Am 26. Juni schaut Trainer Fabio Ingolitsch seinem Team dann erstmals in einem Spiel auf die Beine, wenn in Unterpremstätten gegen NS Mura getestet wird. Der weitere Fahrplan der Schwarz-Weißen: Am 30. Juni und 3. Juli geht es jeweils in Irdning gegen Cherkasy (UKR) und Kosice (SVK). Am 8. Juli empfängt Sturm in Messendorf den SC Kalsdorf, ehe noch zwei internationale Gegner warten. In Stuben im Burgenland geht es am 11. Juli gegen Sanfrecce Hiroshima (JPN) und zum Abschluss in Leoben gegen Pogon Stettin (POL/15. Juli in Leoben). Eine Woche später geht es für Otar Kiteishvili und Co bereits in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation los.

Als letztes steirisches Bundesliga-Team nimmt der TSV Hartberg die Vorbereitung in Angriff. Am 22. Juni bittet der alte, neue Trainer Markus Schopp sein Team zum ersten Training. Geplante Testspiele der Oststeirer sind am 27. Juni in Hartberg gegen die Admira, am 1. Juli in Weiz, gegen Ujpest Budapest (HUN/4. Juli in Hartberg), NS Mura (SLO/11. Juli in Hartberg) sowie am 18. Juli jeweils in Hartberg gegen Vienna und Voitsberg.