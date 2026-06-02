Die Kaderplanung beim SK Sturm läuft auf Hochtouren. Am Dienstag gaben die Grazer bekannt, dass Innenverteidiger Jeyland Mitchell vorerst weiter beim Vizemeister bleiben wird. Die Kaufoption im Vertrag des 21-Jährigen wurde gezogen, Mitchell wechselt fix von Feyenoord Rotterdam in die steirische Landeshauptstadt. Im vergangenen September wurde der Defensivmann vom niederländischen Klub ausgeliehen und absolvierte in der abgelaufenen Saison 26 Pflichtspiele für Sturm. Nun unterschrieb er einen langjährigen Vertrag in Graz, was aber nicht bedeutet, dass er die komplette Saison bei den Schwarz-Weißen bestreiten wird.

Sport-Geschäftsführer Michael Parensen freut sich über die Verpflichtung: „Nach einer Eingewöhnungszeit im Herbst hat Jeyland seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich rasch einen festen Platz in unserer Mannschaft erarbeitet. Jeyland bringt ein besonderes Stärkenprofil für seine Position mit und besitzt noch großes Entwicklungspotenzial. Daher war es für uns naheliegend, die vertraglich vereinbarte Kaufoption zu ziehen – sowohl aus sportlicher als auch aus strategischer Sicht. Wir freuen uns, dass Jeyland nun in Graz unterschrieben hat, und sind gespannt auf die weiteren Schritte, die er in Zukunft gehen wird.

Vor allem der Wortlaut „aus strategischer Sicht“ bestätigt die exklusive Meldung der Kleinen Zeitung vom Saisonende. Der Costa Ricaner könnte bei einem entsprechenden Angebot noch in der Vorbereitungsphase verkauft werden.