Der SK Sturm hat wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich dabei wieder innerhalb Österreichs bedient. Simon Seidl wechselt von Absteiger Blau-Weiß Linz an die Mur. Der Bruder von Rapid-Kapitän Matthias Seidl durchlief die Jugend von Grödig und Kuchl, ehe er 2022 zu Blau-Weiß wechselte. In der abgelaufenen Saison erzielte der 23-Jährige, der in der Offensive zum Einsatz kommt, acht Tore und fünf Assists. Eine beachtliche Ausbeute für einen Spieler des Absteigers.

„Ich freue mich sehr, beim SK Sturm – einem echten Traditionsverein und einem Klub, mit dessen Philosophie ich mich voll identifizieren kann – zu unterschreiben. Sturm hat auch heuer wieder die Chance auf eine internationale Ligaphase, spielt in der Bundesliga stets um die Spitze mit und hat in der Vergangenheit gezeigt, wie gut sich Spieler hier entwickeln können. Ich freu mich, meine Kollegen schon bald kennenzulernen und gemeinsam in die Vorbereitung zu starten“, sagte der Mittelfeldspieler. Nach Petar Petrovic, Ammar Helac und Jürgen Heil ist Seidl der vierte Neuzugang beim Vizemeister.