Der Jubel beim SK Sturm war groß. Grund war die Schützenhilfe von Aston Villa, das mit Platz vier in der Premier League den Grazern Vorteile im Europacup verschaffte. Immerhin befindet sich der österreichische Vizemeister in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League im Kreis der gesetzten Mannschaften. Als mögliche Gegner kommen bei der Auslosung am 17. Juni nur noch die Vizemeister aus Schottland bzw. Polen infrage – Heart of Midlothian bzw. Gornik Zabrze. Auf dem Papier härtere Aufgaben wie Bodö/Glimt, Olympiakos Piräus oder Olympique Lyon würden bei einem eventuellen Aufstieg somit erst in der dritten Champions-League-Qualirunde warten.

Schafft es Sturm dorthin, würde auch bei einem Ausscheiden die Ligaphase in der Europa League bereits fixiert sein. Spieltermine sind der 21./22. bzw. 28./29. Juli. Bis auf das Play-off und die Ligaphase der Champions League dürfte Sturm sämtliche Europacuppartien im heimischen Stadion Graz-Liebenau austragen. So auch jenes gegen die Schotten oder Polen. Allerdings gibt es das Problem, dass die Modernisierung des Flutlichts in Graz genau in diesem Zeitraum durchgeführt wird, weshalb Sturm und der GAK auch die ersten Bundesliga-Partien auswärts bestreiten müssen.

Bei den Schwarz-Weißen hat man allerdings die Hoffnung nicht aufgegeben, nicht schon in der zweiten Qualifikationsrunde der Königsklasse nach Klagenfurt ausweichen zu müssen. Zwar ist die Frist des Spielortes schon erfolgt, allerdings arbeitet man an einer Sonderlösung bei der UEFA, um einen Aufschub zu bekommen. Sollten die Arbeiten im Stadion Graz-Liebenau früher abgeschlossen sein, woran die Stadionverantwortlichen arbeiten, will Sturm natürlich unbedingt im echten Zuhause spielen. Theoretisch wäre es sogar möglich, in der zweiten Runde in Klagenfurt und in der dritten in Graz zu spielen, bevor es im Play-off wieder nach Klagenfurt gehen würde. Sportliche Erfolge vorausgesetzt.