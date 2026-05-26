Als Dragan Tadic 1992 als Kriegsflüchtling nach Österreich kam, konnte er kein Wort Deutsch, geschweige denn den Ausseer Dialekt. Heuer feiern er und seine Frau Nada 30-jähriges Jubiläum seines Gasthauses „Stöckl“ in Grundlsee. Mit traditioneller Ausseer Wirtshauskultur hat sich das Lokal zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Gäste etabliert.

Tadic arbeitete nach seiner Ankunft zuerst beim Gasthaus „Seeblick“ in Grundlsee, wo er die Sprache lernte. „Das war nicht einfach, man hat ja kein Internet gehabt. Und der Dialekt ist wie eine dritte Sprache“, erzählt der Kroate aus Bosnien. Nach ein paar Jahren wagte er dann den Schritt in die Selbstständigkeit. Zuerst mit dem „Café Häferl“, kurz darauf ergab sich die Möglichkeit, das Gasthaus Stöckl zu pachten. Dieses war nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber Tadic und sein Team sanierten und modernisierten den Betrieb über die Jahre.

Erfolgsrezept für ein Dorfgasthaus

Mit viel Einsatz entstand daraus jenes Gasthaus, das heute viele Gäste schätzen. „Es waren herausfordernde Zeiten damals, als Nicht-Österreicher einfach einen Betrieb aufzumachen. Aber es hat nicht lange gedauert und wir wurden sehr gut aufgenommen. Und wir sind immer noch da“, sagt Tadic. Sein Erfolgsrezept? Die Gäste sollen sich wohlfühlen.

Die über 100 Jahre alte urige Stube wurde deshalb bewusst im traditionellen Ausseer Stil erhalten und gemütlich eingerichtet, während im Sommer vor allem der Gastgarten direkt am See zum beliebten Treffpunkt wird. Kulinarisch setzt das Gasthaus auf gutbürgerliche Küche mit Klassikern wie Schnitzel oder Saibling aus der Region. Aber auch saisonale Themenwochen mit kroatischen Spezialitäten oder Wild sind Gästemagneten.

Gastro unter Druck

Wie schlägt sich das Gasthaus Stöckl in einer Zeit, in der die Gastronomie zunehmend unter Druck steht? „Corona war die schwierigste Zeit. Für mich als Kriegsflüchtling war es die zweitgrößte Herausforderung mit Existenzängsten“, erzählt Tadic. Man habe aber kurzfristig ein To-go-Service eingerichtet, das gut funktioniert habe. „Da bin ich der Bevölkerung und den Stammgästen sehr dankbar.“

Auch die Themen Personal und Inflation beschäftigen Tadic. Mitarbeiter zu finden, sei in den vergangenen Jahren deutlich schwieriger geworden. Umso wichtiger sei ein wertschätzender Umgang mit dem Team, das oft viele Jahre im Betrieb bleibt. Gleichzeitig sei es schwierig, die Balance zwischen Preis und Qualität zu halten. „Wir haben aber immer wieder Kompromisse gefunden, Sachen kurzfristig von der Karte genommen, wenn sie zu teuer waren.“

Tadic blickt aber positiv in die Zukunft: „Krisen kommen und gehen, am wichtigsten ist uns, gesund zu bleiben und mit Herz und Seele weiterzuführen, was wir aufgebaut haben.“