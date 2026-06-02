Die Vertragsverhandlungen zwischen GAK-Sportdirektor Tino Wawra und Christian Lichtenberger haben zu einem positiven Ende geführt: Der offensive Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag bei den Grazern um zwei Jahre verlängert. „Ich bin sehr froh, dass Lichti sich für den gemeinsamen Weg mit dem GAK entschieden hat. Er ist für mich noch einer der letzten ‚Strassenkicker‘ mit dem gewissen Etwas, der auch mal etwas völlig Unerwartetes macht – solche Spieler findet man nicht mehr so oft in Österreich“, sagt Wawra.

Mit Matthias Gragger haben die Grazer zudem ihre Defensive verstärkt. Der 24-jährige Salzburger verbrachte die letzte Saison in Amstetten, kickte davor vier Jahre in Ried und ist „in unserem System auf drei Positionen“ einsetzbar, sagt Wawra, der zudem meint: „Er ist körperlich in einem Top-Zustand, kann sehr intensiv und viel laufen und hat mich auch durch seine Mentalität und seinen Willen überzeugt.“