Der bereits kolportierte Wechsel von Thorsten Schriebl vom GAK zum Wolfsberger AC ist in trockenen Tüchern. Der Mittelfeldspieler, der im Frühjahr den GAK auch als Kapitän auf das Feld geführt hat, entschied sich gegen eine Vertragsverlängerung in Graz und unterschrieb im Lavanttal ein Arbeitspapier über zwei Jahre.

Neben Schriebl werden weitere Fußballer den Grazer Norden verlassen: Die auslaufenden Verträge von Dominik Frieser, Murat Satin, Martin Kreuzriegler, Fabian Ehmann sowie Arbnor Prenqi und Mukhran Bagrationi werden nicht verlängert. Auch Christian Lichtenberger und Lukas Graf haben für die kommende Saison keine gültigen Verträge mehr – die Verantwortlichen des GAK wollen das Duo halten, Gespräche laufen. Fix ist die Vertragsverlängerung von Athletiktrainer Stefan Arvay.

Noch offen ist die Zukunft der Leihspieler Franz Stolz, Mathias Olesen, Leon Klassen und Zeteny Jano – Sportdirektor Timo Wawra steht im Austausch mit den leihenden Klubs, um mögliche Formen der gemeinsamen Zusammenarbeit auszuloten. Tormann Juri Kirchmayr kehrt nach einer Saison beim FAC zurück nach Graz.