„Umbruch“. Unter diesem Zeichen steht der Transfersommer im Lavanttal. Denn auch die Fast-Meisterschaft folgte für den ÖFB-Cupsieger von 2025 heuer der Fast-Abstieg. Den vermied Trainer Thomas Silberberger, der vierte Übungsleiter der abgelaufenen Saison.

Jetzt darf er sich seinen Kader für die Zukunft zusammenstellen, immerhin will der WAC wieder zurück unter die Topteams. Während Silberberger in den USA weilt und auch Präsident Dietmar Riegler nach dessen Urlaub zur WM reisen wird, sind im Hintergrund einige Deals abgeschlossen oder kurz vor dem Vollzug. Jüngst wurde mit Markus Pink, der auch im Abstiegsfall bleiben hätte wollen, und Simon Piesinger offiziell verlängert.

Nik Prelec könnte kommen, Thorsten Schriebl ist im Anflug

Und während man offenbar um Ex-Silberberger-Schützling und Oxford-Stürmer Nik Prelec buhlt, ist ein anderer im Anflug auf das Lavanttal: Thorsten Schriebl. Der Burgenländer ist 27 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler und trug zuletzt beim GAK in Abwesenheit von Daniel Maderner sogar die Kapitänsbinde. Insgesamt sammelte er drei Assists in 22 Partien der Vorsaison. Den GAK wird er nach vier Jahren und exakt 100 Pflichtspielen (44 in der Bundesliga) und sieben Toren sowie zwölf Vorlagen verlassen.