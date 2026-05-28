Die Siegerpräsentation der Landesweinbewertung ist alljährlich ein „Hochamt“ des steirischen Weins. Und ein Abend – eingeladen hatte die Landwirtschaftskammer, angeführt von Präsident Andreas Steinegger, Vizepräsidentin Maria Pein und dem steirischen Landesweinbaudirektor Martin Palz – an dem die Spannung stets in der Luft liegt.

Das war auch heuer, am Donnerstag, dem 28. Mai, so. Die Seifenfabrik in Graz platzte schon am Nachmittag aus allen Nähten. Hunderte Liebhaber edler Tropfen waren gekommen, um die Weine der Finalisten zu verkosten. „Rund 350 Winzerinnen und Winzer haben insgesamt 1747 Weine zur Bewertung eingereicht“, freute sich Steinegger. „Die hervorragenden Ergebnisse bestätigen die konsequente Qualitätsarbeit der Weinbauern und dienen zugleich als Sprungbrett für nationale und internationale Märkte.“

Das Sprungbrett perfekt genutzt hat in diesem Jahr ein Überraschungssieger. Das weststeirische Weingut Lackner aus Krottendorf-Gaisfeld war die Sensation dieses vinophilen Abends. Schließlich durfte man sich zum ersten Mal über den Titel „Weingut des Jahres“ freuen und folgte damit dem Weinhof Ulrich aus St. Anna am Aigen nach, der 2025 triumphiert hatte. Klar war der Jubel bei Christoph Lackner und seiner Freundin Lisa Bäuchler sowie bei den Eltern und Freunden riesig. Der Winzer, der seit 15 Jahren für die Weinproduktion auf dem Wein- und Obstbau-Betrieb verantwortlich ist, beerbt mit seinem Sieg Vorjahressieger David Ulrich.

Mit den Siegern des Abends freute sich natürlich auch die Gästeschar, angeführt von einem „blaublütigen“ Trio. Auch Weinkönigin Magdalena Niederl sowie ihre Hoheiten Antonia Hiebaum und Lea Kneißl kosteten sich voller Elan durch die große Palette der Rebensäfte. Ebenfalls gesichtet wurden in der Seifenfabrik Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Werner Luttenberger, der ehemalige steirische Weinbauchef.