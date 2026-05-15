Wie formuliert es WAC-Trainer Thomas Silberberger so schön: „Ja, das ist die Qualigruppe.“ Das fasst auch alles zusammen. Vor einer Woche spukte noch das Abstiegsgespenst im Lavanttal, jetzt vor der letzten Runde der regulären Bundesliga-Saison kann der WAC mit einem Heimsieg über die WSG Tirol noch die Chance auf den Europacup wahren.

Denn mit einem Erfolg bleibt man Zweiter, was zur Teilnahme am nationalen Play-off zur Conference-League-Quali berechtigt. Dabei ginge es zuerst zu einem Spiel am Dienstag nach Ried, danach würde man bei einem Sieg im Hin-Rückspiel-Format auf den Fünften der Meistergruppe (Rapid, Austria oder Salzburg). „Wir wollen dieses Spiel in Ried unbedingt erreichen“, sagt Silberberger, der den dreitägigen Mallorca-Trip „unfallfrei überstanden“ hat.

Von generellem Urlaubsmodus spürt er nichts, „das will ich auch nicht, das lebe ich auch vor. Es geht für uns um einen versöhnlichen Saisonabschluss.“ Dass es für den Mann, der elf Jahre Trainer in Wattens war, mit der WSG auch den Bundesliga-Aufstieg 2019 feierte und die Truppe stets oben hielt, genau gegen Tirol geht, ist besonders. „Ich freue mich, da schließt sich irgendwie ein Kreis. Froh bin ich, dass es für keinen mehr um den Abstieg geht, sonst wären sicher schon Verschwörungen kursiert“, sagt er grinsend. Selbst wenn der WAC über zwei massive Hürden noch nach Europa käme, war diese Saison mit dem Fast-Abstieg nach der Fast-Meisterschaft im Vorjahr und dem Cupsieg doch zu wenig. Weshalb der Umbruch ins Haus steht:

Je drei Spieler auf der Liste potenzieller Zugänge

Elf Verträge laufen aus, weitere Spieler sind begehrt oder sollen verliehen werden. So hat Dejan Zukic wie im Vorjahr Auslands-Angebote, gleiches gilt für Torhüter Nik Polster (beide Vertrag bis 2027), der auch von Rapid umgarnt wird. Silberberger geht dabei akribisch vor. „Ich hatte diese Woche nach jedem Training Meetings mit Klubmanager Markus Perchthaler. Auf der Liste mit potenziellen Zugängen stehen immer drei Namen je Position. Ziel ist eine Doppelbesetzung auf allen Positionen“, skizziert Silberberger, dessen Kugelschreiber auch andere Stücke Papier füllt: „Potenzielle Abgänge, potenzielle Leihspieler, Spieler, die wir halten wollen. Denen, mit auslaufenden Verträgen, die wir gern halten würden, haben wir das klar gesagt, alles liegt bei deren Managern, jetzt müssen die arbeiten.“

Einnahmen wird es also mit Sicherheit geben, denn neben Polster und Zukic brächte auch Thierno Ballo Millionen, er ist aktuell ja an Millwall verliehen. Ohne Ablöse geht Alessandro Schöpf zum LASK, Jessic Ngankam, der nie richtig fit war, weilt zu Behandlungen schon wieder beim Verleiher-Klub Frankfurt, ist kein Thema mehr fürs Finish. So oder so, „am 18. Juni beim Trainingsstart soll der Großteil der neuen Mannschaft da sein.“