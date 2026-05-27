351 Spiele hat Peter Michorl für den LASK in den Beinen, nun kehrt der 31-jährige Mittelfeldspieler nach zwei Auslandsjahren in Griechenland zurück in die österreichische Bundesliga. Der GAK nimmt den Wiener ablösefrei unter Vertrag, in Graz unterschreibt Michorl einen Vertrag bis Sommer 2028. „Ich bin irrsinnig froh, hier beim Traditionsverein GAK zu sein“, sagt Michorl, dessen Sohn in Österreich lebt, weshalb er schon im Herbst angedeutet hatte, einer Rückkehr nach Österreich nicht abgeneigt zu sein. „Tino Wawra hat sich sehr lange um mich bemüht und deshalb ist mir die Entscheidung, ins rote Graz zu wechseln, letztlich nicht schwer gefallen. Ich habe die Mannschaft im Frühjahr verfolgt und sehe sehr viel Potenzial. Ich bin extrem ehrgeizig und hungrig auf diese Aufgabe und freue mich schon darauf, im roten Trikot auflaufen zu dürfen und die Fans zu erleben.“

Beim GAK will Michorl, der seine Karriere bei der Wiener Austria startete, seine Stärke als Assistgeber unter Beweis stellen, beim LASK kam der ehemalige U21-Teamspieler auf 130 Torbeteiligungen. Auch bei Atromitos Athen gelangen Michorl in 64 Pflichtspielen drei Tore und zwölf Assists. „Mit Peter Michorl gewinnen wir nicht nur einen spielstarken Fußballer, sondern auch eine international erfahrene Persönlichkeit auf und neben dem Platz“, freut sich Sportchef Tino Wawra über seinen ersten Sommertransfer. „Seine fußballerische Geschichte, Führungsqualitäten und seine Konstanz auf hohem Niveau machen ihn zu einer enormen Verstärkung für den GAK. Es erfüllt mich auch mit Stolz, dass wir als GAK mittlerweile so weit sind, auch so einen Spieler von unserem Weg überzeugen zu können – und das trotz großer Konkurrenz.“