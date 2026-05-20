Nach dem geschafften Klassenerhalt plant der GAK für die Zukunft. Und die Rotjacken begannen die Planungen beim Sportdirektor. Der bis Sommer 2027 laufende Vertrag von Tino Wawra wurde vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert. Der 46-Jährige kam 2025 zum GAK, zunächst als Technischer Direktor. Nach dem Abgang von Didi Elsneg im September 2025 rückte der Oberösterreicher auf und wurde damit zum sportlichen Verantwortlichen. Ab sofort steht die Kaderplanung für die Saison 2026/27 im Fokus der gesamten sportlichen Leitung.

„Ich freue mich sehr über meine Verlängerung beim GAK. Ich habe diesen Klub in kürzester Zeit in mein Herz geschlossen und gehe mit unglaublich viel Motivation und Vorfreude in die neue Saison. Der gesamte Verein hat mir und der Mannschaft die ganze Spielzeit über den Rückhalt gegeben, den es für den Klassenerhalt gebraucht hat. Nun sind die Kaderplanungen für die neue Saison bereits am Laufen. Ohne zu viel verraten zu wollen, kann ich bestätigen, dass es in den kommenden Wochen bereits die ersten Verkündungen geben wird“, wird Wawra in einer Aussendung zitiert.

Präsident Rene Ziesler sagte zur Entscheidung: „Mit Tino haben wir einen äußerst erfahrenen Sportdirektor in unseren Reihen und es ist nur logisch, ihn weiter an uns zu binden. Die Entscheidungen, die er im Winterfenster getroffen hat, zeigen eindrucksvoll sein Gespür für den Markt und die Spieler. Ich bin überzeugt, dass er in den kommenden Monaten eine schlagkräftige Truppe für uns zusammenstellen wird.“