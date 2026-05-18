GAK-Sportdirektor Tino Wawra wird bis Ende des Monats die Option von Beres Owusu ziehen. Der Verteidiger ist für die kommende Saison somit entweder ein Kadermitglied oder eine wertvolle Transferaktie, ähnlich wie Ramiz Harakate oder Jacob Italiano. Der Verteidiger war in der abgelaufenen Saison ein absoluter Leistungsträger der Rotjacken und eine Stütze in der Abwehr. In der ersten Runde war der 22-Jährige noch nicht im Kader, in der 22. Runde fehlte der Franzose wegen einer Gelbsperre. Alle anderen Liga-Spiele absolvierte er zur Gänze. Owusu erzielte zwei Treffer in einem Spiel. In der dritten Runde im Heimspiel gegen WSG Tirol passierte ihm in der 40. Minute ein Eigentor. In der 60. Minute glich er zum 1:1-Endstand aus.

In dieser Woche werden Wawra und Trainer Ferdinand Feldhofer noch einmal gründlich die Saison analysieren und die Schlüsse für die Zukunft daraus ziehen. Danach folgen die Vertragsgespräche mit den Spielern bzw. werden bereits vorbereitete Transfers abgewickelt.