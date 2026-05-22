Beim GAK geht der Reigen der Personalentscheidungen munter weiter. Nach dem verlängerten Vertrag von Sportchef Tino Wawra und der gezogenen Kaufoption bei Beres Owusu bleibt auch Chefscout Andreas Lienhart an Bord, der seinen Vertrag bis Sommer 2028 verlängert.

Der 40-Jährige, der als Aktiver den roten Nachwuchs bishin zur Kampfmannschaft durchlief, kehrte 2024 zum Verein zurück, fungierte zunächst auch als Co-Trainer, ehe er sich auf seine Aufgaben als Chefscout fokussierte.

„Es macht mich unfassbar stolz, weiter für meinen Herzensverein arbeiten zu dürfen und das Vertrauen der Verantwortlichen hinter mir zu wissen. Ich möchte meine gesammelte Erfahrung dafür nutzen, Spieler nach Weinzödl zu holen, die bestens in unser Teamgefüge passen so wie Beispiele á la Beres Owusu und Ramiz Harakaté, die sich zu wertvollen Transferaktien entwickelt haben. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir weiterhin einen erfolgreichen Weg in der Kaderplanung bestreiten werden“, erklärt Lienhart.

Wawra meint: „Andi hat ein gutes Auge, ist unglaublich fleißig und daher für mich ein sehr wichtiger Filter im Scouting und in der Kaderplanung. Die letzten Transferperioden haben gezeigt, dass das Zusammenspiel mittlerweile sehr gut ist. Deshalb ist es nur logisch, den Weg gemeinsam weiterzugehen. Wir wollen in den nächsten beiden Jahren richtig Gas geben, den GAK stetig weiterentwickeln und weiter nach oben bringen.“