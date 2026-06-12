Die Verzweiflung bei den betroffenen Eltern und die Empörung in der Gesellschaft waren gleichermaßen groß: Für fünf Volksschüler mit besonderen Bedürfnissen wurde die Betreuung durch die Stadt Klagenfurt während der Ferien im Juli für drei Wochen gestrichen. Es handle sich um eine Maßnahme im Interesse der restlichen Kinder, die sich in dem Betreuungsprogramm, dem sogenannten „5 Plus“, das auch eine Betreuung an Fenstertagen, in den Herbst- und Osterferien wie auch im Juli vorsieht, befinden.

Das bekamen die Eltern Ende Mai per E-Mail mitgeteilt. „Die besonderen Bedürfnisse Ihres Sohnes erfordern ein qualifiziertes zusätzliches Personal, das wir in der außerschulischen Betreuung leider nicht zur Verfügung stellen können“, heißt es in dem Schreiben an eine betroffene Mutter, deren siebenjähriges Kind unter ADHS erkrankt ist, aber ihren Angaben nach medikamentös gut eingestellt ist. In ihrer Verzweiflung wandte sich die dreifache, alleinerziehende Mutter an die Kleine Zeitung: „Ergibt sich keine Lösung, muss ich mich beim AMS anmelden.“

Gespräche mit anderen Parteien

Jetzt allerdings zeichnet sich eine Lösung ab. Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ), in dessen Wirkungsbereich das Thema Schule fällt, nahm sich der Sache an. „Es ist eine Betreuung für diese fünf Kinder vorgesehen, das Hilfswerk hat uns ein dementsprechendes Angebot gelegt“, erklärt er. Ein dementsprechender Antrag liegt bereits vor und wurde am Mittwoch im Gemeinderat besprochen und gegen die Stimmen der Neos beschlossen. Mit Mehrkosten von 10.000 bis 13.000 Euro belaste die dreiwöchige Betreuung das Budget. Die Ausgabe sei laut Rabitsch allerdings unbedingt notwendig.

„Ich weiß ganz genau, wie es dieser Mutter geht. Ich stand vor diversen Freizeitpädagogen, die dir erklären, dass dein Kind anders ist und nicht mitmachen darf. Wisst ihr, wie es euch dabei geht?“, erzählte Gemeinderat Christian Glück (SPÖ) von Erfahrungen aus seiner eigenen Familie.

Noch nicht zur Gänze geklärt ist, ob besagte Kinder an einem Standort gemeinsam betreut werden oder ob diese in ihren Gruppen bleiben und dort zusätzliches Personal abgestellt wird. „Jetzt handelt es sich um eine kurzfristige Lösung“, stellt der Schulreferent klar. „Ich möchte für diesen Bereich aber eine langfristige Lösung erarbeiten.“