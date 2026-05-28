Wie soll es mit dem Flughafen Klagenfurt weitergehen? Diese Frage beschäftigt die Landeshauptstadt, die 20 Prozent der Anteile hält. Oder noch hält: bereits 2024 hatte der damalige Wirtschaftsreferent Max Habenicht (ÖVP) eine Diskussion über einen Verkauf an das Land angestoßen. Der Flughafen koste viel Geld, die Stadt habe aber wenig Mitsprache, so der Tenor.

Im Vorjahr schien eine Einigung mit der Mehrheitseigentümerin, der Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV), schließlich greifbar. Die K-BV wollte die Klagenfurter Anteile um null Euro übernehmen, sicherte der Stadt im Gegenzug aber für den Fall einer späteren Auflösung des Flughafens 20 Prozent der (Verwertungs-)Erlöse zu. Nach politischer Kritik – speziell von der FPÖ – kam das Geschäft letztlich nicht zustande.

„Null Euro sind keine Option“

Unterdessen bleibt der Airport ein Verlustbringer: Heuer müsste die Stadt neuerlich 2,4 Millionen Euro in Form einer Kapitalerhöhung zuschießen – Geld, das offenbar nicht vorhanden ist. Am Mittwoch kam es daher zum Krisengespräch im Rathaus. Daran nahm neben Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und Beteiligungsreferentin Constance Mochar (SPÖ) auch K-BV-Vorstand Martin Payer teil.

Dabei erreichte die Stadt zumindest einen Aufschub: Die Generalversammlung der Flughafenbetriebsgesellschaft, bei der die Kapitalerhöhung beschlossen werden sollte, wurde vom 3. auf den 12. Juni verschoben. „Bis dahin wollen wir mehrere Fragen klären. Etwa ob die Kapitalerhöhung unbedingt notwendig ist und ob der Flughafen die Ziele des eigenen Businessplans erreicht hat“, sagt Scheider. Geplant sei zudem ein Treffen mit dem zuständigen Landesrat Martin Gruber (ÖVP).

Dass das Land den Flughafen künftig alleine weiterführt, sei eine Möglichkeit. Allerdings, so Scheider: „Unsere Experten sagen, dass wir den Vorschlag vom Vorjahr keinesfalls unterschreiben sollen. Null Euro für unsere Anteile sind keine Option.“

Payer möchte sich zu den Entscheidungsprozessen der Stadt nicht äußern. „Mir wurde mitgeteilt, dass die Stadt mehr Zeit braucht, um ihre Beschlüsse zu fassen“, sagt er. Einen weiteren Aufschub werde es allerdings nicht geben. „Ich habe eine Fürsorgepflicht gegenüber 100 Mitarbeitern und eine Pflicht als Eigentümer den Flughafen zu entwickeln.“ Dafür brauche es die Kapitalerhöhung.

ÖVP für Angebot von K-BV

Indes appelliert Klagenfurts Wirtschaftsreferent Julian Geier (ÖVP) an SPÖ und FSP: „Da wir uns die Kapitalerhöhungen auch in Zukunft nicht leisten werden können, sollten wir das Übernahmeangebot von 2025 annehmen.“ Geier verweist darauf, dass ein Betrieb, der seit Jahren Verluste schreibt, nicht positiv bewertet werden könne. Entsprechend werde die Stadt für ihre Anteile momentan keinen Cent erhalten.