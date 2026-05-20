Man kann von warmen Eislutschern träumen – und Amok laufen, wenn man ihn nicht bekommt. So ähnlich benimmt sich die Stadtpolitik in Sachen Flughafen: 20 Prozent hält Klagenfurt laut Firmenbuch am Airport, 80 Prozent die Kärntner Beteiligungsverwaltung. Diese bot der finanzklammen Stadt 2025 einen Deal an: Man nimmt ihr die Anteile des Verlustbringers ab, würde die Stadt aber im Falle einer Einstellung des Flugbetriebs samt Verwertung des Areals mit 20 Prozent beteiligen – sofern das zuvor ersparte Kapital nachgeschossen wird. Denn eines ist gewiss: Der Airport wird die Eigentümer noch viele Millionen Euro kosten, ehe er ins Fliegen kommt. Vielleicht kein Lotto-Sechser, aber ein Fünfer mit Zusatzzahl für Klagenfurt. Trotzdem stellte man sich im Rathaus taub.

Unwissenheit oder Kalkül?

Wenn nun manche Stadtpolitiker meinen, die Anteile am Airport zu verwässern oder gar die nötige Kapitalerhöhung nächste Woche zu verhindern, wäre vorteilhafter als ein Rückzug mit Sicherheitsnetz, ist das ein weiterer Nachweis von Inkompetenz. Wer die weitere Entwicklung des Flughafens behindert, setzt dort mindestens 100 Arbeitsplätze aufs Spiel – ob aus Unwissenheit oder Kalkül ist fast schon zweitrangig.