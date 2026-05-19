80 Prozent. So hoch hatte Klagenfurts Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) die Wahrscheinlichkeit, dass der Gemeinderat noch heuer ein Budget beschließen wird, eingeschätzt. Doch am Dienstagnachmittag revidierte er seine Prognose deutlich nach unten: auf nur mehr 50 Prozent.

„Schuld“ daran ist der Klagenfurter Flughafen, konkret eine bereits im Dezember beschlossene Kapitalerhöhung. Diese verpflichtet die Stadt als 20-Prozent-Eigentümerin 2,3 Millionen Euro nachzuschießen. Laut der zuständigen SPÖ-Finanzreferentin Constance Mochar sei das aktuell nicht finanzierbar. Daher brachte sie am Dienstag den Antrag im Stadtsenat ein, die Kapitalerhöhung nicht mitzutragen. Der Anteil Klagenfurts am Flughafen würde dadurch um fünf Prozent sinken, die Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) könnte ihren Anteil im Gegenzug auf 85 Prozent erhöhen. „Solange wir nicht unter 10 Prozent fallen, ändert sich an unseren Eigentümerrechten nichts“, betont Mochar.

Finanzreferentin Constance Mochar © Helmuth Weichselbraun

Mehrheit für Kapitalerhöhung

Trotzdem erteilten FSP, ÖVP und FPÖ dem Vorschlag eine Absage. „Obwohl der Flughafen auf der Prioritätenliste, die wir zuletzt gemeinsam erarbeitet haben, weit unten steht. Vorrang haben Schulen und Sportplätze“, zeigte sich die Sozialdemokratin auf einer Pressekonferenz ihrer Partei im Anschluss an die Sitzung irritiert. Schwerer wiege aber, dass der Stadt das Geld für die Kapitalerhöhung schlicht fehlt. „Der Bürgermeister wird jetzt das Gespräch mit der K-BV suchen, um eine Lösung zu finden.“

Für die Budgeterstellung ist das ein Rückschritt. Insbesondere weil der für kommende Woche geplante Sondergemeinderat bis zur Klärung der offenen Fragen nicht stattfinden wird. Damit verzögern sich auch budgetrelevante Beschlüsse. „Sobald alle Punkte abgearbeitet sind, dauert es fünf Wochen, um einen Voranschlag vorzulegen“, skizzierte Mochar.

Mit Anklage gedroht

Für ihren Parteikollegen Rabitsch verdeutlicht die Causa den „Hindernisparcours“ auf den Weg dorthin. Dieser ist auch gespickt mit Drohungen der politischen Gegner. „Im Stadtsenat wurde sogar gesagt, dass wir wegen Untreue angeklagt werden, wenn wir die Kapitalerhöhung nicht beschließen.“

Unterdessen drängt Bürgermeister Christian Scheider (FSP) die Finanzreferentin rasch ein Budget vorzulegen: „Das Gespräch mit der Gemeindeaufsicht hat ergeben, dass sowohl ein Nachtragsvoranschlag als auch ein Negativbudget möglich sind.“