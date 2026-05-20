Im vergangenen November machte Kärnten Nägel mit Köpfen: Damals beschloss die Landesregierung dem Klagenfurter Flughafen mittels Kapitalerhöhung 9,5 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Nächste Woche hätte die Stadt Klagenfurt nachziehen und ihrerseits 2,4 Millionen Euro zuschießen sollen. Dazu wird es vorerst nicht kommen.

Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) erklärt, sie hätte das Geld aus den Gebührenhaushalten für Müll und Kanal „ausborgen“ müssen. Da die Aufsichtsbehörde dies untersage, könne die Stadt nicht zahlen. Der Kapitalerhöhung, die am 3. Juni bei der Generalversammlung der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft beschlossen werden soll, möchte Mochar aber zustimmen. Damit würde der Anteil der Stadt am Flughafen von 20 auf 15 Prozent sinken. Im Gegenzug könnte die Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV), die die Landesanteile hält, ihre Beteiligung auf 85 Prozent erhöhen. „Solange wir nicht unter zehn Prozent fallen, ändert sich an unseren Eigentümerrechten nichts“, sagt Mochar.

Blockade der Generalversammlung droht

Mit dieser Position steht die SPÖ allerdings allein da. FSP-Vizebürgermeister Patrick Jonke bezeichnet sie auf einer Pressekonferenz am Mittwoch gar als „gefährlich“. Der eigentliche Wert des Flughafens liege in den Grundstücken, deren Gesamtwert er mit rund 220 Millionen Euro beziffert. „Ein Verlust von fünf Prozent der Anteile bedeutet einen realen Vermögensverlust von elf Millionen Euro“, rechnet er vor. Sein Vorschlag: Die Stadt soll der Kapitalerhöhung nicht zustimmen. Da der Beschluss in der Generalversammlung Einstimmigkeit verlangt, könnte auch das Land seine 9,5 Millionen Euro nicht einzahlen. Geplante Investitionen – etwa in das General Aviation Center, den Terminal oder die Erschließung nicht betriebsnotwendiger Flächen – lägen auf Eis. Parallel dazu will Jonke Gespräche über einen Verkauf der Klagenfurter Anteile zu einem „fairen Preis“ an die K-BV führen.

Patrick Jonke (FSP) © Helmuth Weichselbraun

Mochar warnt unterdessen: „Sollten wir die Kapitalerhöhung blockieren, droht ein Rechtsstreit mit der K-BV.“ Anfang kommender Woche plant sie mit K-BV-Chef Martin Payer mögliche Optionen zu besprechen. Ein Verkauf der städtischen Anteile an das Land wäre zumindest denkbar, auch ÖVP-Stadtrat Julian Geier spricht sich dafür aus. Die Finalentscheidung fällt der Gemeinderat. Payer war für die Kleine Zeitung nicht erreichbar.

Laufender Rechtsstreit

Während die Politik diskutiert, läuft im Hintergrund nach wie vor das Gerichtsverfahren mit dem früheren Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch und seiner Lilihill-Gruppe. Orasch steht auf dem Standpunkt, dass der Rückkauf des Flughafens durch die öffentliche Hand im Jahr 2023 zu Unrecht erfolgt sei. Das Handelsgericht Wien gab ihm in erster Instanz recht, K-BV und Stadt legten Einspruch ein, das Verfahren läuft. „Ich gehe davon aus, dass wir gewinnen“, sagt Mochar. Und wenn nicht? Dann wäre Orasch nur „noch Minderheitseigentümer mit weniger als zehn Prozent Anteil“.