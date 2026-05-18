Der Flughafen Klagenfurt sucht seit Oktober 2025 europaweit Investoren, die sich auf nicht betriebsnotwendigen Flächen ansiedeln wollen. Konkret geht es um 420.000 Quadratmeter, für die langfristige Nutzungsrechte vergeben werden. Diese sollen Geld in die leeren Kassen des defizitären Airports spülen. Für das erste Los wurde mittlerweile ein Investor gefunden. „Es handelt sich um eine ehemalige Hangarfläche im Norden“, bestätigt Flughafen-Chef Maximilian Wildt. Den Namen des Projektentwicklers darf er nicht nennen, denn man habe Stillschweigen vereinbart.

Zwei neue Hangars

Unklar ist derzeit auch noch, welche Pläne der Investor auf den 2400 Quadratmetern umsetzen wird. Fixiert ist lediglich, dass es mit dem Luftverkehrsgesetz im Einklang stehen muss. „Ich gehe davon aus, dass es ein Hangar sein wird“, sagt Wildt. So könnte es dazu kommen, dass neben dem neuen Hangar, den der Flughafen selbst errichtet, ein weiterer entsteht. Der Bedarf an zusätzlichen Hangarflächen sei nach dem Abriss des baufälligen Hangars da, betont der Airport-Chef. Denn aktuell müssen viele Flugzeuge im Freien „parken“.

In fünf Ausschreibungslosen vergibt der Flughafen die Nutzungsrechte für die Flächen © KLZ/Wabscheg

Bei den anderen der insgesamt fünf Ausschreibungslose gibt es noch keine Entscheidung. „Wir haben einen guten Wettbewerb und mehrere regionale, nationale und internationale Interessenten“, hält Wildt Unkenrufen, die ein Scheitern der Ausschreibung erwarten, entgegen. Genaue Deadlines der Verfahren ließen sich aufgrund der Aufwändigkeit des Verfahrens, das von einer renommierten Anwaltskanzlei begleitet wird, nicht nennen.

Neue Büros und neues Terminal

Unabhängig davon werden in wenigen Wochen die Baumaschinen am Klagenfurter Flughafen anrollen. Denn demnächst wird die Errichtung von zusätzlichen Büroflächen und eines Privatflug-Terminals starten. Die entsprechenden Bauaufträge wurden ausgeschrieben und vergeben. In einigen Monaten soll auch die Errichtung des flughafeneigenen Hangars, der rund 3,8 Millionen Euro kosten wird, beginnen. Die entsprechenden Ausschreibungen erfolgen zeitnah. Für den neuen BMI-Hubschrauberstützpunkt, der rund sieben Millionen Euro kosten wird, laufen noch die Vertragsverhandlungen zwischen Flughafen und Ministerium.