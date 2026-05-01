Gute Nachrichten vom Klagenfurter Flughafen. Ab sofort fliegt Eurowings drei Mal pro Woche in die Rheinmetropole Köln. Zum Einsatz kommen vorwiegend Flugzeuge des Typs Airbus A319. Damit stehen im Sommer 2026 rund 23.400 Sitzplätze zur Verfügung, um 7800 mehr als im Vorjahr.

Erhöhte Frequenz

Klagenfurts Flughafen-Geschäftsführer freut sich über die erhöhte Frequenz auf der Route: „Mit dem heutigen Start der Köln-Verbindung 2026 setzen wir ein starkes Zeichen für den Flughafen Klagenfurt und den Tourismusstandort Kärnten. Die gute Partnerschaft mit Eurowings bildet dabei eine wichtige Grundlage für die positive Entwicklung dieser Strecke.“ Die Aufstockung auf drei wöchentliche Verbindungen sei ein bedeutender Schritt, der den Gästen eine noch flexiblere und komfortablere Reiseplanung ermögliche, so Wildt.

Rund 23.400 Sitzplätze stehen zur Verfügung © Puch Johannes/ Klagenfurt Airport

Deutlich größerer Markt erreichbar

Die Direktverbindung biete „attraktive Reisemöglichkeiten in beide Richtungen“, heißt es in einer Aussendung des Klagenfurter Flughafens: Zum einen für Urlauber, die die Kärntner Seen- und Bergwelt entdecken möchten, zum anderen für Reisende, die einen Städte-Trip nach Köln planen – oder geschäftlich zwischen den beiden Wirtschaftsregionen unterwegs seien.

Die Route erschließe aber nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern einen deutlich größeren Markt für den Kärntner Tourismus. In der Gegenrichtung eröffne die direkte Zugverbindung vom Flughafen Köln nach Amsterdam Kärntnern eine neue Möglichkeit, auch die niederländische Metropole unkompliziert zu erreichen (mit dem Zug rund drei Stunden).