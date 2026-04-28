Besorgte Leserinnen und Leser meldeten sich bei der Kleinen Zeitung. Sie haben in den vergangenen Tagen elektronische Post von Ryanair bekommen. „Aus kommerziellen Gründen“ wurden einzelne Klagenfurt-Flüge von bzw. nach London-Stansted Ende Oktober annulliert. Tatsächlich sind aktuell ab 25. Oktober keine Flüge mehr nach London bzw. retour buchbar.

Vorübergehend aus dem Programm genommen

Klagenfurts Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt bestätigt nach einem Telefonat mit der österreichischen Ryanair-Führung, dass „das ganze Winterprogramm herausgenommen wurde“. Wildt geht davon aus, dass Ryanair in wenigen Tagen wieder neue Flüge nach London ins Programm aufnehmen wird. Er hoffe im Winter „auf drei statt wie bisher zwei Flüge pro Woche“, so Wildt zur Kleinen Zeitung, sowie auf „bessere Flugtage“ (bisher flog die irische Billig-Airline samstags und montags).

Flughafen-Geschäftsführer Max Wildt © Markus Traussnig

Sorge für Ryanair-Abzug

Auch wenn Sorgen in dem Fall unbegründet seien, so Wildt, die Furcht, dass Klagenfurt, so wie möglicherweise Linz, ganz aus dem Flugprogramm von Ryanair fliegt, geht um. Denn Ryanair liegt bekanntlich in einer heftigen Auseinandersetzung mit dem österreichischen Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) und fordert die Streichung der Flugverkehrsabgabe von 12 Euro je Person und Flug. „Wenn Österreich die Steuer nicht senkt oder streicht, wird Ryanair das Flugprogramm radikal zusammenstutzen“, ahnt Wildt. „Ich hoffe sehr, dass da etwas aus Wien kommt, weil es sonst wirklich ein Drama für alle betroffenen Flughäfen wäre.“ Er betont, dass sich Kärntens Politik, allen voran LH-Stv. Martin Gruber und Wirtschaftsreferent Sebastian Schuschnig (beide VP), für die Abschaffung der Steuer einsetzen.

Anfragen an Ryanair blieben bis dato unbeantwortet.

Die AUA fliegt Klagenfurt-Wien mit einer größeren Embraer-Maschine © KLZ / Kk

AUA streicht „Night-Stop“ im Sommer

Auch die Austrian Airlines (AUA) dünnt das Flugprogramm ab Ende Juni auf der für Klagenfurt so wichtigen Strecke nach Wien aus. An elf Wochen im Sommer finden nur die Mittagsflüge zwischen Klagenfurt und Wien statt, der Morgen- bzw. Nachtflug, verbunden mit einem sogenannten „Night-Stop“, entfällt. Weil mit der Embraer-Flotte größeres Fluggerät zum Einsatz kommt, wachse das Sitzplatzangebot gegenüber Sommer 2025 sogar um 20 Prozent, betont man bei der AUA. Von 14. September bis 25. Oktober werden „Night-Stops“ (und damit Nacht- und Frühflüge) wieder mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags angeboten.