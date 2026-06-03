Große Freude in Nikolsdorf: Das Spiele- und Buchhotel Tschitscher wurde vom Reiseportal „HolidayCheck“ unter die zehn schönsten Lesehotels in ganz Deutschland, Österreich und Südtirol gewählt. In dem Bericht werden Häuser vorgestellt, die zeigen, „wie gut Lesen und Reisen zusammenpassen – mit besonderen Gastgebern und liebevollen Details“.

Entschleunigtes Hotelkonzept

Für die Inhaber Heidi und Dieter Mayr-Hassler ist die Erwähnung eine weitere Bestätigung ihres seit vielen Jahren bewusst entschleunigten Hotelkonzeptes. Für das Bed-and-Breakfast-Hotel in Nikolsdorf setzen die Eheleute Mayr-Hassler seit Jahren konsequent auf Ruhe, Rückzug, Bücher, Hörbücher, Spiele und gemütliche Aufenthaltsräume – statt auf anderenorts angesagte Wellness- oder Entertainment-Angebote.

Das 350 Jahre alte Haus umgibt ein großer Garten © Spiele- und Buchhotel Tschitscher

Das über 350 Jahre alte Haus verfügt über nur sieben, dafür individuell gestaltete Zimmer und bietet seinen Gästen bewusst viel Raum zum Abschalten. Bibliothek, Hörbücher, mehr als 550 Spiele, mehrere unterschiedlich gestaltete Aufenthaltsräume und ein großer Garten gehören ebenso zum Konzept wie der bewusste Fernsehverzicht in den Zimmern. „Man kommt an, wird ruhiger und lässt den Urlaub einfach entstehen“, heißt es dazu auf der Website des Hotels.

Das Tempo ändert sich

HolidayCheck beschreibt die vorgestellten Häuser „als Orte voller Geschichten und besonderer Atmosphäre“. Genau dieses Gegenmodell zur immer schnelleren Alltagswelt bauen auch die Osttiroler Gastgeber auf. Statt Dauerberieselung und Hektik stehen Lesen, Spielen, Zuhören und Zeit füreinander im Mittelpunkt. „Viele Gäste merken erst nach ein oder zwei Tagen, wie sehr sich das Tempo plötzlich verändert“, erzählt Dieter Mayr-Hassler.

Bereits vor einigen Jahren wurde das Spiele- und Buchhotel vom Lifestyle-Magazin „1000things“ unter die schönsten Lesehotels Österreichs gewählt. Dass ihr kleines, feines Haus erneut in einem internationalen Reise-Ranking auftaucht, sehen die Betreiber als Zeichen dafür, dass sich viele Menschen wieder „bewusst nach ruhigeren und persönlicheren Urlaubsformen sehnen“.